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江啟臣今接見日團 明將率跨黨派立委赴日踢友誼足球賽

立法院副院長江啟臣今天接見日本中華聯合總會返國致敬團。（記者劉宛琳攝）

立法院副院長江啟臣今天接見日本中華聯合總會返國致敬團。（記者劉宛琳攝）

2024/08/01 14:07

〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院副院長江啟臣今天接見日本中華聯合總會返國致敬團，他在致詞時表示，台日關係非常好，不是只有在國會之間，特別是在人民和人民之間都打下好印象。江也說，好巧，今天才接見日僑，明天剛好就要帶跨黨派立委赴日進行足球友誼賽。

江啟臣今天與立法院民眾黨團總召黃國昌在立法院接見日本中華聯合總會返國致敬團。江啟臣表示，台日關係非常好，尤其這2、3年突飛猛進，希望台日在共享相同的自由民主人權價值上，能進行對彼此更有利的計畫與交流等。

江啟臣明起至5日將代表立法院長、台日交流聯誼會會長韓國瑜，接受日本國會前副議長的邀請，帶團赴日參加2024台日國會議員足球友誼賽，參與立委包含台日交流聯誼會副會長洪孟楷、楊瓊瓔、陳玉珍、黃建賓、牛煦庭、張啓楷、邱志偉、莊瑞雄、賴惠員、黃秀芳、郭昱晴。

日本中華聯合總會總會長羅鴻健致詞時表示，海外僑胞透過網路看到韓國瑜在立法院，為了協調各政黨展現柔軟身段，也期待讓全世界看見民主的堡壘中華民國，日本中華聯合總會將繼續做政府的後盾，協助政府推動中華民國台灣的民主、維護區域和平的繁榮發展。

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