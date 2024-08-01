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苗縣廢棄物入侵頻傳 議員組專案小組檢討

圖為後龍鎮同光國小後方龍港段一處山坡地，遭傾倒大量包含營建剩餘土石方，導致山谷幾乎被填滿了一半，甚至形成一處平台。（民眾提供）

圖為後龍鎮同光國小後方龍港段一處山坡地，遭傾倒大量包含營建剩餘土石方，導致山谷幾乎被填滿了一半，甚至形成一處平台。（民眾提供）

2024/08/01 14:04

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣近期常發生廢棄物入侵狀況，引起不少民眾關注，連苗栗地檢署檢察長蔡宗熙也帶隊前往苗栗縣後龍鎮一處幾乎被填滿一伴的山谷勘查。近期常揭露相關狀況的苗栗縣議員陳光軒也組成專案小組，檢討苗縣府各局處所涉及的相關業務，並做出5點結論。

包括陳光軒、曾玟學、邱毓興、廖秀紅、葉忠倫、陳品安、徐筱菁多名縣議員組成專案小組，對於苗栗縣長鍾東錦之前曾宣布將試辦公辦民營土石堆置場，議會專案小組建議縣府，應加強與地方政府及在地居民協調溝通，建立環境政府與民眾三贏目標。

專案小組第2點決議為要求縣府環保局與縣内18郷鎮市公所加強通報連繫，對於通報進行稽查的案件，應建立複查追蹤及内部查核機制。

第3點則請縣政府環保局、警察局、水利處、工商發展處建立完整橫向溝通與連繫管道，明確要求土石方來源廠商提供完整三聯單，建立裁罰機制，加強清運車輛監管，並以數據分析研議具體打擊不法。

第4點決議為建立民眾檢舉獎金制度，也建議苗栗縣警察局針對基層員警執法建立獎勵機制。

最後，專案小組請縣府環保局針對各類廢棄物的認定訂定統一標準與規範，並明確通報單位與體系，釐清土地使用類別與管理權責。

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