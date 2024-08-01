藍營新北黨部多區開講國會改革 侯友宜：公務繁忙但樂觀其成

國民黨新北市黨部今天上午8點半在市內13個行政區內，舉行國會改革宣講「讓陽光照進國會，民進黨怕什麼？」市長侯友宜表示，不論是街頭宣講或以任何方式進行，讓市民或全國民眾能夠了解國會改革目的何在，他都樂觀其成。（記者董冠怡攝）

2024/08/01 12:45

〔記者董冠怡／新北報導〕國民黨新北市黨部今天上午8點半在市內13個行政區內，舉行國會改革宣講「讓陽光照進國會，民進黨怕什麼？」對此，市長侯友宜今出席新卸任校（園）長交接活動時，被問到有無參加，他表示，今天公事較為繁忙，但若能讓民眾了解改革目的，樂觀其成。

侯友宜指出，國會改革是一條必然要走的路，不論是街頭宣講或以任何方式進行，讓市民或全國民眾能夠了解國會改革目的何在，他都樂觀其成。

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侯友宜說，不過他今天公事較為繁忙，重申對於這些展現國會改革的態度樂觀其成。

另外，媒體詢問，行政院長卓榮泰日前接受日媒訪問，指稱2030年可能重新考慮用核電（政院今澄清卓揆在專訪中並未提及），似有轉圜餘地，是否覺得時間太晚？

侯友宜回應，在整體國際趨勢朝向節能減碳發展下，帶動經濟產業過程中，減碳是必要選項，現今能源配比上，很多綠能配比是趕不上，因此如何做好能源配比轉型，不僅是能源問題，也涉及國家安全及未來方向。

侯友宜表示，期待政府拿出魄力解決，讓產業能夠沒有後顧之憂，尤其民生用電，絕對不能讓大家擔憂停電、斷電甚至缺電，眾人需要共同面對，希望政府得以快速轉換能源配比。

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