台灣2030將重啟核電？洪申翰：執政黨秉持再生能源優先

針對我國能源政策，洪申翰表示，執政黨目前秉持再生能源優先，也願意保持開放態度討論新的能源技術。 （資料照）

2024/08/01 11:40

〔記者陳政宇／台北報導〕行政院長卓榮泰接受「日本經濟新聞」專訪時談及能源議題，但有媒體解讀為台灣2030年將重啟核電。立法院民進黨團副幹事長洪申翰今（1）日表示，前述說法是媒體刻意誤導，執政黨目前秉持再生能源優先，也願意保持開放態度討論新的能源技術。

國民黨文傳會主委李彥秀指出，卓揆戳破民進黨長期「不缺電」的天大謊言，更踢翻民進黨過去長期「反核」意識形態神主牌。行政院發言人陳世凱則澄清，卓揆並未在專訪中提到2030年將重啟核電，而是強調在討論核能的能源選擇前，更要理性務實面對核廢料處理問題。

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對此，長期關注能源政策的洪申翰今受訪表示，媒體用頭版頭的訊息和標題，看起來有刻意誤導之嫌，卓榮泰在日媒訪問中講得很清楚，舊的核電不只有相關法規限制的問題，且過去對斷層和地質狀況的了解不夠，因此在核安上處於高度不確定性；卓也提到，對於所謂的新核能技術，若不會再有核廢料問題，大家可以保持觀察和討論的開放態度。

洪申翰說，很遺憾這段訪談內容遭媒體以標題殺人的方式誤導，能源議題和政策當然可開放做多元討論，不管是任何的發電方式，如若用斷章取義的方式製造資訊落差，這無助於社會對能源政策的討論，甚至很容易陷入誤導之嫌。

洪申翰強調，就執政黨來說，目前對能源政策當然仍秉持再生能源優先，尤其未來會更努力發展多元綠能；至於對核電的態度，舊的核電有很多嚴峻的挑戰和不確定性，對於新技術則願意保持開放態度來觀察和討論。

洪申翰也呼籲，希望大家用正向的態度，來促進社會的討論跟辯證，「開大門走大路，在能源議題上，執政黨一直是秉持這樣的態度」。

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