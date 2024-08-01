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今天原住民族日 賴清德：感謝巴黎奧運的原住民族國手

總統賴清德與原民會主委曾智勇今天一同出席「113年度全國原住民族政策高峰會開幕式」。（記者田裕華攝）

總統賴清德與原民會主委曾智勇今天一同出席「113年度全國原住民族政策高峰會開幕式」。（記者田裕華攝）

2024/08/01 11:17

〔記者林曉雲／台北報導〕「kisamula（排灣族語的加油）！」今天8月1日是原住民族日，原住民族委員會首度舉辦「全國原住民族政策高峰會」。總統賴清德出席表示，他代表國家感謝原住民朋友在國際舞台上為國爭光，例如參與巴黎奧運的原住民族國手，也要感謝原住民族在國軍、警消、醫療、教育等各領域的貢獻。

賴清德強調他一直和原住民族站在一起的原住民族朋友，回顧過往在原住民族正名等的努力，並提到前總統蔡英文是首位向原住民族道歉的國家元首，而他推動「國家希望工程」有5大重點，他相當看重復振原住民族的語言，要讓每個原住民族人會說母語且引以為榮。

賴清德也說明，他致力提升原住民族健康，大力推動原住民族文化，台灣原住民族文化是全球珍貴資產，例如巴黎奧運即可看到台灣原民文化的光芒，並有計畫培育原民人才如外交人才，另推動部落的永續發展，提供機會支持年輕人也可留在部落。

原民會主委曾智勇Ljaucu Zingrur表示，巴黎奧運國手有11人是原住民族選手，職棒球員一半約是原住民選手，要讓全世界看到台灣原住民族。

曾智勇Ljaucu Zingrur說明，過去幾年的8月1日，大家聚集以紀念回復原住民族在台灣的地位，今年首度邀請全國原住民議員，以及55原住民族地區代表會主席參加，從中央到地方政府、民意機關，一起了解重要的原住民族政策，原民會正推動「國家希望工程」，例如推動原住民族自治、雙軌制原住民族教育體系。

曾智勇Ljaucu Zingrur今頒發「原住民族獎章」給具有貢獻的國內外人士，包括前行政院政務委員林萬億、前政務委員羅秉成、泰雅族耆老林明福（Watan Tanga）、南王．普悠瑪部落婦女會榮與會長林清美（Akawyan Pakawyan），以及首位紐西蘭毛利籍駐台貿易代表魏緹娜。

曾智勇Ljaucu Zingrur特別感謝林萬億在政委任內，同時擔任前總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會委員，針對蘭嶼核廢料及亞泥等案件，不畏艱難及輿論壓力，終於解決爭議多年的問題。

首次高峰會約300人參與，包括3場專題報告如平埔族群身分議題、國土計畫法及社會安全網等族人關切議題。

今天8月1日是原住民族日，原住民族委員會首度舉辦「全國原住民族政策高峰會」。（記者田裕華攝）

今天8月1日是原住民族日，原住民族委員會首度舉辦「全國原住民族政策高峰會」。（記者田裕華攝）

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