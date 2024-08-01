國民黨3日召開中央委員「座談會」 由秘書長黃健庭主持

國民黨3日召開中央委員「座談會」。（資料照）

2024/08/01 08:10

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨中央黨部日前向全體中央委員發出通知，於本週六（3日）上午開會，會議名稱並非如往例，在每年度全國代表大會後，當日或隔日召開的「ＯＯＯ年度中央委員會全體會議」，而是「113年中央委員『座談會』」，且非按照中央委員會全體會議議事規則由黨主席朱立倫主持，而是由國民黨秘書長黃健庭主持會議。

黨內人士認為，這次會議名稱開宗明義就只是中央委員的「座談會」，並非按以往中央委員會全體會議分別進行報告事項、討論事項、臨時動議、主席結論等流程進行，會議主題只有現階段黨務工作報告、中央委員對當前黨務提出建議，因此算是一次黨中央與中央委員的「溝通會」。

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據了解，國民黨中常會3月間在朱立倫的強勢主導下通過組織改造案，裁撤黃復興黨部，改設立任務編組「退伍軍人服務工作委員會」，並增設「數位青年部」等黨務部門，引發中常委孫健萍等少數中常委質疑，孫等人主張依照黨章規定，中央黨部組織調整並非中常會的職權，並要求召開臨時中央委員全體會議討論通過組改案。

不過，朱中央所持見解不同，仍認定3月中常會通過有效，新的組改案自4月1日起生效，但顧及孫健萍等少數人想法，才有本月3日這場「113年中央委員『座談會』」。

當天國民黨中央黨部除黃健庭出面主持會議，所有一級黨務主管人員也將出席座談會，聽取中央委員對於當前黨務工作建議並加以說明。

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