機車駕訓好康！中市8/1日起補助1500元 加上中央共補助2800元

鼓勵民眾上機車駕訓班，台中市政府8月1日起補助一千五百元。（中區監理所提供）

2024/07/31 18:45

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市政府今（31）日於道安會報會議宣布，8月1日至11月30日止，補助上機車駕訓1800元，加上交通部補助1300元訓練費，共計可獲2800元補助費用，預計補助1千人；由於市面機車駕訓班學費約在2800至3700元，等於報名某些駕訓班根本不用出學費。

根據交通部統計，去年全國交通意外事故死傷人數，普通輕重型機車死傷人數佔比高達78％，又以18至24歲年輕人死傷10.7萬餘人佔最多，為降低機車事故，中央推廣機車駕訓班，有機車安全駕駛觀念及實際上路技能、法規等學習。根據統計，參加機車駕訓班後機車騎士違規率下降59%，機車事故率下降36%。

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因此交通部有補助1300元，吸引考機車駕照的民眾先參加駕訓班，市面上機車駕訓班收費約2800至3700元，中央雖補助1300元，民眾還是認為機車駕訓班並不便宜。

台中市交通局副局長江俊良今天在道安會議上宣佈，市府加碼補助1800元，此一全國最高的加碼補助措施，優惠對象不限台中市民，只要年滿18歲，這4個月期間至台中市普通重機駕訓班參加駕駛訓練課程，並取得普通重型機車駕照，即能享有台中市訓練補助經費1500元，加上中央補助2800元，等於是報名有些機車駕訓班根本是不用出錢，有意願參加的民眾，可逕向台中市各普通重機駕訓班報名。

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