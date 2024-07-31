盧秀燕小內閣異動 運動局長李昱叡轉任台北市立大學總務長

台中市運動局長李昱叡（中）8月轉任台北市立大學總務長。（記者蘇孟娟攝）

2024/07/31 18:04

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市小內閣今有異動，運動局長李昱叡8月起轉任台北市立大學總務長，李昱叡證實今天最後一天在台中市政府上班；市府表示，運動局長接任人事確認前，暫由副局長游志祥代理。

李昱叡感謝市長盧秀燕第1屆上任即延攬他出任運動局長，任職5年來包括台中巨蛋、台中市國際足球運動園區等重大運動建設已上軌道，也助中市建立績優運動選手培訓獎助金制度，基於盼開創個人新的歷練，決定轉進教育界。

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46歲的李昱叡學生時期是健力選手，之後考取教師證，曾是國小體育教師，之後轉進入體育行政歷練，曾在體委會、體育司及體育署服務，考取公費留學取得美國運動管理博士的他，是國內少數擁有體育選手資歷又具博士學位的體育行政人員，台中市長盧秀燕5年多前首次當選台中市長，延攬他出任台中市體育局長迄今。

李昱叡指出，他任內協助規劃的國民暨兒童運動中心不少已啟用，其餘均已動工，另台中市國際足球運動園區及台中巨蛋等重大運動建設均已順利動工，另協助台中建置績優運動選手培訓獎助金制度，並調高對績優選手的獎勵等，加上籌辦大型運動賽事，更引進職籃到台中開賽等推動台中運動風氣紮根，考量他在台中推動各項大型運動建設均步上軌道，加上北部大學多次徵詢他北上任教意願，評估個人生涯盼有新的歷練，決定轉進教育界，接下台北市立大學休閒運動管理系專任教師，並擔任總務長職務。

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