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民進黨內參民調曝！凱米後政府滿意度近6成、逾7成肯定前瞻防淹

民進黨秘書長林右昌。（資料照）

民進黨秘書長林右昌。（資料照）

2024/07/31 18:13

〔記者陳昀／台北報導〕上週凱米颱風造成全國災損，據轉述，民進黨秘書長林右昌今天下午在中執會報告一份內參民調，68%民眾認為時雨量太大才是致災主因、僅25.4%認為政府治水不力，另有逾7成民眾肯定編列前瞻預算執行治水工程，對減少淹水災情有所幫助，對中央政府的整體滿意度有58.1%、災情較嚴重的雲嘉南高屏更超過6成。

據轉述，林右昌會中指出，中央黨部針對近期時事議題做了民意調查，一是凱米颱風應變、二是巴黎奧運議題，不過黨部未對媒體公布樣本數及調查方法。在凱米颱風的部分，68%受訪者認為時雨量太大是致災的主要原因，只有25.4%認為是治水不利；在淹水災情較嚴重的雲嘉南及高屏地區，逾7成民眾認為時雨量太大造成災情，認為政府治水不利的不到2成。

71%民眾肯定政府編列前瞻預算來進行治水工程，認為對減少淹水的災情有所幫助，而且是不分黨派，多數是認為有幫助的，認為沒有幫助的比例不到2成、19%。尤其雲嘉南高屏，認為有幫助的比例還高達77%。針對政府提供農林漁牧業的災損補助、住屋淹水補助等，79.9%認為補助措施適當、13.6%認為不適當。

整體而言，58.1%民眾滿意中央政府在這次颱風災害的應變跟處理，不滿意度則33.6%。災情較嚴重的雲嘉南及高屏地區，滿意度超過六成。

在奧運部分，47.2%民眾認為政府對奧運選手的照顧有進步、11.5%認為退步、41%沒意見；59.2%認為政府的體育政策對台灣奧運選手有幫助、24.5%認為無、16%沒意見。

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