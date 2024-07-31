黃國昌稱綠營急放假反對立院延會 吳思瑤秀3黨協商共識反擊

吳思瑤（圖右）說明，各黨皆同意延會至7月16日，也對臨時會在處理人事同意權案有默契，而黃國昌（圖左）反過頭來甩鍋、根本是胡說八道。（資料照，本報合成）

2024/07/31 16:21

〔記者陳政宇／台北報導〕第11屆立法院第1會期7月16日休會，民眾黨團總召黃國昌今（31）日聲稱，民進黨急著放假出國反對延會，故沒有正當性要求召開臨時會。民進黨團幹事長吳思瑤翻出3黨協商共識說明，各黨皆同意延會至7月16日，也對臨時會在處理人事同意權案有默契，而黃國昌反過頭來甩鍋、根本是胡說八道。

立法院民眾黨團今天上午召開黨團內部會議，黃國昌會後表示，民眾黨團認為民進黨沒有正當性要求召開臨時會，「拒絕隨綠營起舞」；立委張啓楷也補充，這等同霸王硬上弓，要把人事同意權壓線審查。

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對此，吳思瑤受訪時翻出今年5月的朝野黨團協商結論，指出3黨都有共識，白紙黑字很清楚，立法院按表操課，人事同意權不在會期中處理、改用臨時會處理，這是大家基於協商共識的默契，黃國昌反過頭來甩鍋，這不是負責任的說法。

吳思瑤表示，人事同意權在法定時間完成行使，這是立法委員的職責，這不是隨著誰起舞，這也不是特定政黨的事，這是國家和立法院的事。若立委不履行自己的法定職責，連帶影響這2個機關的空轉或失靈，這才是毫無正當性。

吳思瑤並呼籲，立法院當家做主的大家長是立法院長韓國瑜，讓立委在法定期程內完成職責，韓責無旁貸，維持立院正常運作，應召集朝野協商處理。

回顧韓國瑜5月16日所召集的朝野黨團協商，各黨團同意5月31日邀請準行政院長卓榮泰赴立法院施政方針報告並備質詢，並延會至7月16日。過程中，民眾黨團副總召黃珊珊說，若要延會到8月，可能很多立委無法安排國會外交，人事同意權案可以用臨時會處理。國民黨團總召傅崐萁則說，建議延會到7月16日，至於人事同意權案可以臨時會處理。

吳思瑤受訪時翻出今年5月16日的朝野黨團協商結論，指出三黨都有共識，黃國昌有簽字卻反過頭來甩鍋。（圖由吳思瑤提供）

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