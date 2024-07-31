逾3成雇主違反熱危害規定 審計部促職安署督促宣導

戶外作業勞工為熱傷害的高風險族群。 （資料照，職安署提供）

2024/07/31 15:33

〔記者謝君臨／台北報導〕受全球極端氣候影響，夏季氣溫持續創新高。勞動部職業安全衛生署為確保工作者健康，避免高氣溫環境引發熱疾病，已增訂熱危害預防規定。但，審計部查核發現，近3年度事業單位違規比率超過3成，應持續加強宣導，並督促事業單位落實熱危害預防措施，以保障勞工工作安全與健康。

國際勞工組織（ILO）今年發布「在氣候變遷下確保工作安全與健康全球報告」指出，全球數十億工作者面臨氣候變遷加劇的危害，估計每年有24.1億工作者暴露於過熱環境中，2285萬人因極端高溫遭受職業傷害、1.8萬人死亡、209萬人失能，呼籲各國應正視氣候變遷風險，強化工作者職安衛生保護措施。

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而在台灣，據衛福部國民健康署統計，從2014年至去年度，全國因熱傷害就醫人數每年均逾2000人次，尤以戶外作業勞工為熱傷害的高風險族群。

審計部指出，為確保工作者健康，職安署除於2014年7月增訂「職業安全衛生設施規則」第324條之6規定，規範雇主應採取危害預防措施外，並透過各項宣導措施，強化事業單位及勞工熱危害相關防護知能；另建置「高氣溫戶外作業熱危害預警行動資訊網」，以供事業單位評估環境熱危害等級及採取應對措施。

但，審計部查核發現，2021及2022年度各勞動檢查機構執行戶外作業高氣溫監督檢查結果，事業單位違反上述規定比率均逾3成，分別為33.7%及32.8%；此外，職安署去年針對高風險營造工地進行「戶外作業熱危害高風險事業單位專案檢查」，檢查結果，實施193場次，違規場次141場次，違反比率高達約73%。

又，審計部查核2021至2023年度雇主違反相關規定，以「未實施勞工熱疾病預防相關教育宣導」最多，主要是營造工地工作者流動頻繁，多屬臨時性或按日僱用型態，致較難落實教育宣導，另「未留意勞工作業前及作業中之健康狀況」、「未降低作業場所之溫度」則分居2、3位，顯示相關保障措施尚有不足。

對於審計部促請改善，職安署回覆，今年度將持續辦理「戶外作業熱危害高風險事業單位專案檢查」，並與交通部、經濟部及農業部跨部會合作，督導所屬機關及相關產業於辦理工程安全衛生查核或驗收時，納入高氣溫危害預防措施與查核機制；另將持續透過多元管道加強高氣溫防災宣導，以強化戶外工作者及無一定雇主勞工熱危害預防知能。

職安署也說，已於2022至去年間，委託專業團體彙整先進國家有關高氣溫環境熱危害預防作法，之後將持續關注國際趨勢，適時研修法制及因應對策，以降低勞工暴露熱危害風險。

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