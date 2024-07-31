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進中常會不當「合音天使」 王世堅自稱非賴系是「堅系」

隸屬英系的新任中常委王世堅會前受訪表示，他不是賴系，是獨自一人的「堅系」，並強調中常委的職責就是該當「烏鴉」，如果是合音天使，「那就不需要我，也不需要中常委」。（記者塗建榮攝）

隸屬英系的新任中常委王世堅會前受訪表示，他不是賴系，是獨自一人的「堅系」，並強調中常委的職責就是該當「烏鴉」，如果是合音天使，「那就不需要我，也不需要中常委」。（記者塗建榮攝）

2024/07/31 14:36

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨21日黨職改選，10席中常委中，親賴系統拿下6席，今宣示就職。隸屬英系的新任中常委王世堅會前受訪表示，他不是賴系，是獨自一人的「堅系」，並強調中常委的職責就是該當「烏鴉」，如果是合音天使，「那就不需要我，也不需要中常委」。

王世堅表示，民進黨的精神是多元的聲音，由下而上、百花齊放，這是民進黨的傳統，也是民進黨的價值，民進黨很尊重不同管道，尤其是基層民眾的聲音。

王世堅強調，中常委的職責本來就是該當烏鴉，「如果是合音天使，那就不需要我，那也不需要中常委！」他樂於當烏鴉，因為這才是對的，把不同的聲音、不同的思考帶到黨中央，大家一起來討論才是對的。

王世堅笑說，從他的眼神，能看出他不是賴系，「我是堅系，只有王世堅一人的堅系」，他的老闆就是人民，他要代表人民提出看法、見解，提供民進黨參考，「我以當烏鴉為榮」。

至於是否支持有意角逐台南市長，脫離正國會的中常委暨立委陳亭妃？王世堅表示，他當然會支持陳亭妃，陳是台南眾多競爭者中的佼佼者，從各項民調都能看出來，這也反映陳亭妃從政這20幾年的付出，兩人是10、20年的好朋友，於公於私，他都應該要幫忙！

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