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首頁　>　政治

美菲2+2部長級對話重申台海和平重要性 外交部歡迎國際社會共同關切

外交部表示，歡迎國際社會持續與我國共同關切台海和平穩定，支持民主、自由及法治價值。 （資料照）

外交部表示，歡迎國際社會持續與我國共同關切台海和平穩定，支持民主、自由及法治價值。 （資料照）

2024/07/31 14:13

〔記者黃靖媗／台北報導〕美國與菲律賓昨日（30）日舉行2+2部長級對話，會後發表聯合聲明重申維護台海和平穩定的重要性，是全球安全與繁榮不可或缺的要素。對此，外交部表示，歡迎國際社會持續與我國共同關切台海和平穩定，支持民主、自由及法治價值。

菲律賓外交部長馬納羅（Enrique A. Manalo）與國防部長鐵歐多洛（Gilbert Teodoro Jr.）昨日在馬尼拉與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）及國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）舉行2+2部長級對話，並在會後發表聯合聲明重申維護台海和平穩定的重要性，是全球安全與繁榮不可或缺的要素。是繼去年4月菲美2+2聯合聲明首度納入對台海和平穩定的重視後，再度納入相關文字，顯示菲美兩國對台海議題高度重視，外交部對此表示歡迎與肯定。

外交部表示，感謝菲國政府高層多次公開對台海情勢表達關切，小馬可仕總統（Ferdinand Romualdez Marcos Jr., PBBM）並曾於今年5月31日在新加坡舉辦的香格里拉對話（Shangri-La Dialogue）開幕演說表示和平、安全及穩定關乎所有國家，台海和平穩定屬優先要務。

外交部也說，歡迎國際社會持續與我國共同關切台海和平穩定，支持民主、自由及法治價值，維護以規則為基礎的國際秩序，堅定捍衛自由且開放的印太地區。

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