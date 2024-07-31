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號召「新二代」國會實戰 民進黨廣發英雄帖

民進黨31日舉辦「民主超新星：新二代國會計畫」活動記者會，民進黨副秘書長何博文出席發言。（記者塗建榮攝）

民進黨31日舉辦「民主超新星：新二代國會計畫」活動記者會，民進黨副秘書長何博文出席發言。（記者塗建榮攝）

2024/07/31 11:56

〔記者陳昀／台北報導〕為培育「新二代」政治人才，民進黨今宣布「民主超『新』星、新二代國會計畫」，廣邀18至30歲具新二代身分、關注公共議題且有意願投身政治工作之青年，進入國會進行為期2個月的實戰訓練，成為台灣新力量。

民進黨副秘書長何博文、新住民事務部主任羅美玲、新北市議員山田摩衣今在中央黨部召開記者會。羅美玲表示，台灣近10%年輕人具有新二代身分，希望看到更多的新住民子女踴躍投入公共事務工作，因此規劃專屬於新住民子女的國會幕僚培力計畫。

羅美玲說明，參與者不必擔心經驗不足，該計畫包含一系列包含國會運作、新媒體運用、地方生態瞭解、預算審議與新聞撰寫的培訓課程，確保每一位是在「糧草充足」情況下踏入戰場，也期盼大家將公共參與的精神帶回到家庭及同儕，進一步讓民主深化到台灣各個角落。

身為台日新二代的山田摩衣則分享，她大學時因緣際會下進入立委國會辦公室實習，在國會充分學習到議事運作、預算審查，在地方學習人際互動，這些養分也成為奠定她參選市議員的基石。她認為，新二代是台灣重要的多元種子，在這塊土地上萌芽茁壯，是讓世界走進台灣，也讓台灣走向世界的關鍵力量。

何博文強調，民進黨在2023年成立新住民專責部門，是最重視新住民權益的政黨，他特別感謝新住民在台灣的經濟發展與民主化中扮演重要角色，更充實台灣的多元文化。新二代更是扎扎實實的台灣人，希望新二代能藉由此計畫投身參與公共事務，共同促進新住民權益，讓台灣的民主繼續壯大。

民進黨說明，新二代國會計畫即日起至8月9日於網路開放報名，面試選出7至10位培力生進行基礎培訓後，將安排至立委辦公室展開為期2個月培訓，每月給予1萬4640元津貼並加入勞健保，培訓時數上限為每月80小時，詳請可查詢民進黨新住民事務部IG。

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