告發高虹安用公款打官司！ 李正皓：已委託律師向新竹地檢署遞狀

名嘴李正皓。（資料照）

2024/07/31 11:58

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕政治評論員李正皓近日又指控，去年他踢爆高虹安寡婦樓與竹市民主段都更相關情事，結果他今年收到民事求償訴狀時，原告竟是新竹市政府，質疑高虹安利用市府資源聘用律師幫自己打官司，涉犯圖利罪。李正皓今天表示，已經委託律師向新竹地檢署遞狀告發高虹安涉嫌利用新竹市政府公費為自己打官司。

李正皓在臉書PO文表示，昨天，他已經委託他的律師匡伯騰向新竹地檢署遞狀告發高虹安涉嫌利用新竹市政府公費為自己打官司，這違反貪汙治罪條例第6條1 項第4款主管監督事務圖利，或第 6條1 項第5款非主管監督事務圖利罪，應處五年以上有期徒刑，得併科新臺幣三千萬元以下罰金，告發狀如圖，他做事開大門走大路，從來不會藏東藏西，告發狀重點如下：

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<告發狀重點一>

本件的訴之聲明有所變更，自『被告應給付新竹市政府一百萬元』變更為『被告應給付新竹市政府及高虹安各五十萬元』，此為被告高虹安或許訴訟上不當利益。

<告發狀重點二>

被告高虹安所為有構成貪汙治罪條例第6條1 項第4款主管監督事務圖利，或第 6條1 項第5款非主管監督事務圖利罪：（一） 按「有下列行為之一，處五年以上有期徒刑，得併科新臺幣三千萬元以下罰金。

<告發狀重點三>

舉出屏東縣長治鄉長古佳川利用鄉公所公款核銷律師費四萬元，於今年3月14日因貪汙治罪條例遭屏東地院判處8年有期徒刑、褫奪公權5年之前例，主張：

高虹安利用身為新竹市政府市長的身分，跳過內政部核定環節，命市府公費律師為自己為訴訟行為，即應構成第 6條1項第 5款非主管監督事務圖利罪；如觀察角度係以新竹市長有簽核款項之權限，則即屬於高虹安之職權範圍，則應構成第 6條1項第 4款主管監督事務圖利罪，此部分法律見解則請地檢署衡酌。

<告發狀重點四>

請求調查證據包含：

請求調取新竹市政府關於新竹地方法院 113年度訴字第 27號相關文件，包括發包契約、審查會議紀錄，決行公文等。

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