金廈事件落幕 蘇清泉稱「要說中國是亂源美國是更大的亂源」

國民黨立委蘇清泉。（蘇清泉國會辦公室提供）

2024/07/31 11:22

〔記者劉宛琳／台北報導〕金廈海域事件昨天圓滿落幕，兩岸關係是否有望更進一步，國民黨立委蘇清泉表示，台灣和平最好的方法就是和大陸搞好關係，不是抱美國大腿，美國現在亂得一塌糊塗，不能把台灣的安全寄望在美國身上，「要說中國大陸是亂源，我看美國是更大的亂源」。

蘇清泉表示，這次的協商能夠圓滿結束，是大家所樂見的，補償對岸家屬是由民間企業來支付，這也是一個模式。對對岸來說，重要的是兩方遇到事情如何來協商，這種意外也不是大家樂見。但他擔心的是台灣的管轄權破口是否被大陸一步步進逼，兩岸大小事都要開誠布公來解決，而不是硬幹，堅持各自立場，這都是不對的，包括旅遊和其它方方面面。

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被問到此事終於圓滿解決是否看到兩岸可更進一步對話？蘇清泉表示，民進黨政府和金門做協議，一手放軟讓大陸同胞遺體能夠回去，並給予撫卹金；但另一邊對中政策跨國議會聯盟（IPAC）這麼硬，兩手策略，大家又不是笨蛋，大陸那邊怎麼還要注意。

蘇清泉表示，兩岸能不能往好的方向走，大陸旅客能不能過來，台灣團客能不能過去，在執政當局一念之間，如果要這樣繼續弄，前途還是充滿荊棘，但他希望不要這樣，還是要往好的方向。

蘇清泉還說，美國現在亂得一塌糊塗，台灣和平最好的方法就是要和大陸搞好關係，而不是抱著美國大腿，美國現在誰要當總統還不知道，不能把台灣的安全寄望美國在美國身上，「要說中國大陸是亂源，我看美國是更大的亂源」。

國民黨立委謝龍介表示，有些事有對話就可以堆疊、累積善意，不管道歉是委婉、刻意的還是經過設計的，建議賴清德總統的兩岸團隊何不開大門走大路，勇敢的面對這個事實，不斷的堆積善意才是兩岸之福。

謝龍介說，雖然金門事件只是堆疊一點點小善意，但他都是樂觀來看待，希望賴清德的兩岸團隊可以更積極地來進行兩岸對話。

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