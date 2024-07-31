為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

國民黨國會改革說明會辦逾200場 明展開街講活動

國會改革說明會台北中山場31日在國民黨中央黨部舉行，秘書長黃健庭出席。（記者廖振輝攝）

國會改革說明會台北中山場31日在國民黨中央黨部舉行，秘書長黃健庭出席。（記者廖振輝攝）

2024/07/31 10:50

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨秘書長黃健庭今日參加台北市黨部主辦的台北中山場「國會改革說明會」致詞表示，國民黨從6月15日以來舉辦各種大大小小場次的說明會，至今已經辦超過200場說明會，明天8月1日各縣市還要舉辦同步街講活動，預計8月中旬前共要辦229場。

黃健庭表示，國民黨所以勞師動眾辦說明會，因為國會改革法案是進步、陽光的，可以讓台灣國會與歐美先進國家以及韓、日國會有相同功能權責，而且是民進黨在野時的主張，今天藍、白兩黨推動進步陽光法案，為何民進黨要不擇手段阻擋，甚至說盡各種謊言，還在立法院對抗，煽動人民上街頭，動用司法對抗，無所不用其極？原因就是害怕國會可以好好查民進黨政府過去8年弊案，做了多少壞事，損害國家人民利益。

黃健庭強調，國民黨正面臨嚴峻挑戰，國會好不容易通過的法案，幾個大法官就可以暫停並沒收，代表台灣6成民意的新國會改革，被幾位「綠油油」的大法官沒收，整個過程太明顯，而且做成暫停處分的速度之快且亂七八糟。

黃健庭還說，原本行政院提出覆議被立法院推翻後，本應立即接受，卻又提出釋憲，憲法法庭竟也接受，無怪現在有愈來愈多人認為法院是民進黨開的，例如新竹市長高虹安、國民黨立委顏寬恒涉案都與助理費有關，過去民進黨民代也曾觸犯助理費，有人金額還高達1000多萬元，全部都被輕判，反觀高、顏卻被重判，這樣的差別待遇大家其實已經司空見慣，因為這些年民進黨真的是雙標政黨。

黃健庭還呼籲在場人士，大家要一起正面迎戰民進黨的攻勢，並呼籲基隆市的親朋好友，基隆市長謝國樑罷免案毫無正當性，根本是民進黨選輸翻桌，如果未來真的走到第3階段投票程序，大家要站出來投不同意票，而且要一起力挺國民黨立委，抵抗民進黨的暴力。

此外，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹表示，市黨部已經舉辦8場說明會，聽了很多地方小組長意見與基層聲音，她認為，這次國民黨的國會議員表現「出奇的好」，大家應該力挺支持，而明天起舉辦的街講活動，台北市黨部也要舉辦6場，除了民代之外，參加者有7成的都是年輕人。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
自由開講》由憲法法庭「暫時處分」裁定談起
2024/07/22 14:26

自由開講》由憲法法庭「暫時處分」裁定談起
立院三黨不過半新會期結束 朱立倫：國民黨一忍再忍
2024/07/17 12:24

立院三黨不過半新會期結束 朱立倫：國民黨一忍再忍

G01千坪大作「佳昕.昕綻」寬住3房
國會擴權法案釋憲 在野言詞辯論答辯書狀完成明送司法院
2024/07/30 21:14

國會擴權法案釋憲 在野言詞辯論答辯書狀完成明送司法院
自由爆新聞》藍白「又嗆大法官」翻車！基隆「救樑」爆猛料竟是真的！
2024/07/23 21:11

自由爆新聞》藍白「又嗆大法官」翻車！基隆「救樑」爆猛料竟是真的！

銘傳投入千萬經費 與華碩合作打造生成式 AI 校園
藍白擬循舊法邀總統國情報告 綠委：不必一直操作政治衝突
2024/07/21 05:30

藍白擬循舊法邀總統國情報告 綠委：不必一直操作政治衝突
政治今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播