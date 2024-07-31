國民黨國會改革說明會辦逾200場 明展開街講活動

國會改革說明會台北中山場31日在國民黨中央黨部舉行，秘書長黃健庭出席。（記者廖振輝攝）

2024/07/31 10:50

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨秘書長黃健庭今日參加台北市黨部主辦的台北中山場「國會改革說明會」致詞表示，國民黨從6月15日以來舉辦各種大大小小場次的說明會，至今已經辦超過200場說明會，明天8月1日各縣市還要舉辦同步街講活動，預計8月中旬前共要辦229場。

黃健庭表示，國民黨所以勞師動眾辦說明會，因為國會改革法案是進步、陽光的，可以讓台灣國會與歐美先進國家以及韓、日國會有相同功能權責，而且是民進黨在野時的主張，今天藍、白兩黨推動進步陽光法案，為何民進黨要不擇手段阻擋，甚至說盡各種謊言，還在立法院對抗，煽動人民上街頭，動用司法對抗，無所不用其極？原因就是害怕國會可以好好查民進黨政府過去8年弊案，做了多少壞事，損害國家人民利益。

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黃健庭強調，國民黨正面臨嚴峻挑戰，國會好不容易通過的法案，幾個大法官就可以暫停並沒收，代表台灣6成民意的新國會改革，被幾位「綠油油」的大法官沒收，整個過程太明顯，而且做成暫停處分的速度之快且亂七八糟。

黃健庭還說，原本行政院提出覆議被立法院推翻後，本應立即接受，卻又提出釋憲，憲法法庭竟也接受，無怪現在有愈來愈多人認為法院是民進黨開的，例如新竹市長高虹安、國民黨立委顏寬恒涉案都與助理費有關，過去民進黨民代也曾觸犯助理費，有人金額還高達1000多萬元，全部都被輕判，反觀高、顏卻被重判，這樣的差別待遇大家其實已經司空見慣，因為這些年民進黨真的是雙標政黨。

黃健庭還呼籲在場人士，大家要一起正面迎戰民進黨的攻勢，並呼籲基隆市的親朋好友，基隆市長謝國樑罷免案毫無正當性，根本是民進黨選輸翻桌，如果未來真的走到第3階段投票程序，大家要站出來投不同意票，而且要一起力挺國民黨立委，抵抗民進黨的暴力。

此外，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹表示，市黨部已經舉辦8場說明會，聽了很多地方小組長意見與基層聲音，她認為，這次國民黨的國會議員表現「出奇的好」，大家應該力挺支持，而明天起舉辦的街講活動，台北市黨部也要舉辦6場，除了民代之外，參加者有7成的都是年輕人。

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