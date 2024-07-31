選黨主席？盧秀燕訪美返台：我就是專心市政

盧秀燕二度往返訪美，今結束出訪行程返台。（圖：市府提供）

2024/07/31 07:08

〔記者蘇孟娟／台中報導〕10天內二度往返訪美的台中市長盧秀燕今（31）日清晨5點回到台灣，修完「美國學分」，被問是否另有規劃出訪其他國家，她說，要先喘一口氣，有消息會另外再跟外界報告。至於是否打算參選國民黨主席？盧秀燕強調，她現在就是專心市政。

盧秀燕上任台中市長5年餘首度訪美，原計畫22日到31日訪美10天，剛出發就遇上凱米颱風來襲，22日照原訂時間赴美，因評估颱風影響擴大，剛剛飛抵美國，落地才6小時餘後就匆匆搭機折返，等颱風警報解除後，26日「自費」購機票二度飛美延續訪問行程，引發關注。

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盧秀燕今結束訪美行程返台，她說，這次出訪非常成功，向美方行銷台中是「科技台中」，有半導體、有晶圓，而且有完整的尖端科技智慧產業鏈，傳達投資台中一定是非常正確的選擇；另跟僑胞有很好的互動跟交流，宣慰了僑胞，也拜訪在海外打拚的台商。

盧秀燕提及美國姊妹市及美國友人對她在颱風之後再度訪美非常意外也高興看到她的誠意，相信有誠信對未來台中市跟美方間的交流或合作會很有幫助。

被視為順利修完「美國學分」，國民黨傳有黨員期待她接棒選黨主席？盧秀燕僅說，她就是專心市政；她另說，在美國僑宴中曾引開墾蘭陽平原的吳沙名言「路若會通，子孫會成功」，主要表達希望透過國際交流，可以讓城市和市民在國際間有更多朋友、得到更多照顧。

她說，一週內往返台灣、美國「有一點累」，但「收穫很大、很成功，就值得了」；至於是否另有規劃出訪其他國家？她說，要先喘一口氣，有消息會另外再跟外界報告。

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