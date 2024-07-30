東帝汶謬稱台灣是中國的一部分 外交部斥：昧於國際現狀

東帝汶總統霍塔（José Ramos-Horta，右）29日會晤中國國家主席習近平，會後雙方發布聲明，惡意曲解聯大第2758號決議，謬稱「台灣是中國不可分割的一部分」。（美聯社）

2024/07/30 22:31

〔記者黃靖媗／台北報導〕東帝汶總統霍塔（José Ramos-Horta）29日會晤中國國家主席習近平，會後雙方發布聲明，惡意曲解聯大第2758號決議，謬稱「台灣是中國不可分割的一部分」。對此，外交部批評此一不實言論「昧於國際現狀」，予以嚴正譴責與駁斥。

霍塔與習近平會面後，雙方發布「中華人民共和國和東帝汶民主共和國強化全面戰略夥伴關係聯合聲明」，其中惡意曲解聯大第2758號決議並將與其「一中原則」錯誤連結，謬稱「台灣是中國不可分割的一部分」以及「支持中國政府為實現國家統一所作的一切努力」等貶抑我國主權論述。

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外交部重申，聯大第2758號決議僅決定中國在聯合國代表權的歸屬，全文未曾提及台灣，也未認定台灣是中華人民共和國的一部分，更未授權中華人民共和國在聯合國代表台灣，所以該決議與台灣無關。

外交部強調，中華民國（台灣）是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，不會因為中國宣稱台灣是其一部分，就改變台灣作為主權國家的事實。

外交部呼籲，東帝汶政府勿扈從中國貶抑台灣主權地位，避免淪為中國擴張主義的幫兇，也呼籲國際社會以具體行動反對中國持續錯誤詮釋聯大第2758號決議，以嚇阻中國為其未來武力犯台建構法理基礎的野心，共同維護台海及印太地區的和平穩定。

外交部重申，聯大第2758號決議僅決定中國在聯合國代表權的歸屬，全文未曾提及台灣，也未認定台灣是中華人民共和國的一部分。（資料照）

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