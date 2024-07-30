中央災害防救會報視察南科 政委季連成：強化全社會防衛韌性

行政院政務委員季連成今日率領「中央災害防救會報」等專家學者及災害防救相關部會，組成小組前往國科會南科管理局訪視，期強化及落實各部會災害防救業務執行。（資料照）

2024/07/30 20:32

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院政務委員季連成今日率領「中央災害防救會報」等專家學者及災害防救相關部會，組成小組前往國科會南科管理局訪視，期強化及落實各部會災害防救業務執行。季連成說，此次訪視，展現政府對強化「全社會防衛韌性」及「公共安全」的堅定與決心。

「中央災害防救會報」為督導考核中央及直轄市、縣市災害防救相關事項及強化中央災害防救業務機關各項災害防救施政作為，由行政院長卓榮泰擔任召集人。

請繼續往下閱讀...

行政院今年5月3日函頒「中央災害防救會報113年訪視行政院相關部會災害防救業務綱要計畫」，並經參考近年災例、時事、災害風險、災害防救業務計畫編修時程，及監察院或審計部調查關切相關災害防救等事項。

已指定內政部主管的「火災」和「爆炸」災害、經濟部主管的「工業管線」災害、交通部主管的「空難」災害、核能安全委員會主管的「輻射」災害等，5類災害防救業務計畫之中央災害業務主管機關及經濟部所屬產業園區管理局、交通部所屬桃園國際機場公司及國科會所屬科學園區管理局等3個中央轄管特區管理機關為本年度之受訪視機關。

行政院政委季連成邀請陳亮全、謝正倫、陳政任、吳貫遠等4位專家學者及行政院災防辦、國土安全辦公室、內政部、經濟部、環境部、國家災害防救科技中心等災害防救相關機關組成訪視小組，針對國家科學及技術委員會及所屬南部科學園區之防救災預警、監測、通報系統及緊急應變等機制進行災害防救業務訪視及意見交流討論。

國科會表示，科學園區是我國科技產業發展的重要指標，在112年整體產業營業額達3.9兆元，其經驗累積形成的示範效果與技術擴散，不僅帶動產業結構的調整，也維繫整體經濟繁榮，並已使台灣在國際高科技產業占有一席之地。

國科會指出，各科學園區已建置地震預警系統、聯防應變組織、商用無人機預警系統等機制，並每年定期邀集園區所在地的地方政府，共同辦理災害防救聯合演練，以確實提升各園區防災韌性及緊急應變能力，確保在突發意外事故或大規模複合型災害發生時，能夠迅速因應，並降低園區損害及營運影響。

本次訪視小組成員訪視南部科學園區的緊急應變中心、防汛中心及變電站、污水處理廠等重要基礎設施，並聽取南科管理局等單位說明各項災害防救業務推動成果。

季連成說，科學園區做為科技產業創新發展的重要基地，其防災量能關係到園區半導體產業正常營運與否，需建置完善防災設施、加強應變演練、風險控管、備援機制、推動科技應用和強化合作機制，以提升園區防災韌性及應變能力。

他強調，因此本次訪視不僅是為瞭解園區在災害防救推動的努力和成果，更是要展現政府對強化全社會防衛韌性及公共安全的堅定與決心。政院期望透過業務訪視，與各領域專家學者的經驗交流並對症下藥，來協助盤點相關制度與凝聚共識，以做為國科會及所轄科學園區在推動執行防災工作上的啟發和動力，並協助科學園區建立更加堅固防災屏障，以確保科技創新和產業發展的安全環境。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法