中國快艇案落幕 兩岸人士：證明政府站穩3立場正確

中國快艇今年2月在金門海域翻覆釀2死，兩岸代表今天上午在金門完成協商，2名中國漁民遺體和船隻已送回中國。（資料照，海巡署提供）

2024/07/30 19:45

〔記者陳昀／台北報導〕中國快艇今年2月在金門海域翻覆釀2死，兩岸代表今天上午在金門完成協商，2名中國漁民遺體和船隻已送回中國。熟悉兩岸事務人士表示，部分人士指稱「賴政府技巧性道歉」讓協議得以完成，不過是為北京找台階下的認知話術，事實證明政府站穩執法管轄、司法釐清、人道關懷的3立場是正確的，保持高度的「戰略定性」，不因各種認知操作、灰色地帶襲擾而退讓，讓對岸認同我方解決問題、而不是製造問題的方向，此案才順利落幕。

熟悉兩岸事務人士認為，此案在政府主導，陸委會、海委會的整合協調下順利落幕，背後證明了兩件事。第一，證明政府一開始堅持執法管轄權、堅持司法釐清以及堅持人道關懷的立場是正確的；第二，證明兩岸雙方只要願意坐下來談，或許看待問題的角度與價值觀不見得一致，終究可以獲得解決。

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這位人士指出，過程中曾經歷對岸各種高張力的單邊行為，無論是海警船、公務船的闖入水域襲擾，官宣、社群的謾罵，還有國內協力者配合操作各種政治攻勢，包括攻擊海巡、指控違失在我方等，但政府始終站穩法治國依法執法、尊重司法的基本原則，沒有因為各種操作動搖，也始終站穩區域負責行為者的角色，不因片面挑釁而升高情勢，高度的「戰略定性」，讓政府團隊不在這些亂流中造成誤判，甚至損失國家利權。

該人士表示，政府團隊也高度展現對人道主義的關懷，此案是典型的三無船舶取締意外，但對於死傷者，主管機關仍尊重中國民俗，安魂慰靈、早晚三炷香沒有一天間斷，考量三無船舶從事者多是因為對岸內部經濟窘迫而鋌而走險，因此也透過民間籌資，給予優渥的慰撫金，幫助家屬得到足夠的照顧。

兩岸人士認為，此案落幕可以給予兩岸事務處理上的啟示就是，與其操弄各種政治前提、政治標籤，不如務實地就事論事，在相互尊重的基礎上，好好坐下來談，就算立場再不同，終究能理出一些互利雙方人民的頭緒，問題的解決也就可以找到眉目。

至於中國調整先前高舉單邊的作法、願意坐下來談，國際輿論觀察可能是配合近期中國刻意改變國際形象的一環，這位人士分析，未來要觀察中國是否真的放緩在台海周邊的灰色地帶侵擾，停止在禁限制水域的海警騷擾，以及收回所謂「22條意見」對台灣人民的恫嚇，才是真實檢驗中國是否真的願意回到以規則為基礎的國際秩序軌道上來。

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