遭中國官媒貼「反中團體」標籤 歐洲議員：IPAC反的是習政權

「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）國際記者會，歐洲議會對中國關係代表團前團長包瑞翰（Reinhard BÜTIKOFER，右起）、歐洲議會議員萊克斯曼（Miriam Lexmann）、日本眾議員中谷元。（記者陳逸寬攝）

2024/07/30 18:56

〔記者方瑋立／台北報導〕「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）今（30）日在台北君悅酒店舉辦年度峰會，歐洲議會對中國關係代表團團長包瑞翰（Reinhard BÜTIKOFER）於會後記者會上表示，IPAC絕對無意顛覆中國政府，但當中國意圖顛覆世界民主時，必定會遭反擊。至於針對中國官媒《環球時報》貼標籤稱IPAC為「反中團體」，包瑞翰直言不反中，但絕對反對習近平政權及其政策。

針對媒體提問「IPAC對中國而言是威脅嗎？」，歐洲議會資深議員包瑞翰表示，雖然IPAC遭中國官媒《環球時報》貼標籤為「反中團體」，但IPACF其實並非反中，而是反對習近平政權及其政策。而中國試圖干預IPAC作業，反而證明中國確實對IPAC嚴肅以待。

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包瑞翰直言，十分感謝中國這種「認可」的行為，而IPAC也將持續反擊。IPAC雖絕對無意顛覆中國政府，但當中國意圖顛覆世界民主秩序時，就必然會受到反擊。

歐洲議會議員萊克斯曼（Miriam Lexmann）則強調，為全球人類追求人權、繁榮和安定，絕對不可能構成任何威脅，若這對中國而言是威脅，這是他們的問題。

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