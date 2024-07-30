李登輝逝世4週年 基進：他期待的「本土國民黨」終究成為幻夢

今（30）日為前總統李登輝逝世4週年，台灣基進在臉書發文感念。（翻攝自台灣基進臉書）

2024/07/30 17:09

〔記者林哲遠／台北報導〕前總統李登輝逝世4週年，台灣基進今（30）日在臉書發文表示，民主必然本土是李登輝的政治信念，但現況卻出現了更多「以民主反民主」的問題。李登輝期待的「本土國民黨」終究成為幻夢，國民黨是一個不可能放棄中國認同、殖民性格的外來政黨，終是只能成為親中的政治買辦。

台灣基進指出，台灣啊，欲交予恁啊！（台灣交給你們了）是民主先生李登輝最後的囑託，也飽含了對打造「台灣共同體」與「新時代台灣人」的無盡想望。自1991年廢止動員戡亂時期臨時條款與終結萬年國會，到1996年迎來台灣第一次總統直選，台灣的民主才剛走過而立之年，且總是不斷地遭受挑戰。

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台灣基進認為，「民主必然本土」是李登輝的政治信念，唯有催生出更多以台灣利益為優先的本土政黨相互競爭，台灣認同與民主價值才得以鞏固。然而，現況卻出現了更多「以民主反民主」的問題，李登輝期待的「本土國民黨」終究成為幻夢，國民黨是一個不可能放棄中國認同與殖民性格的外來政黨，總會選擇站在民主憲政精神的對立面，終是只能成為親中的政治買辦。

台灣基進說，台灣位在板塊擠壓帶，一直是在壓力下逐漸形成，而台灣人一生似乎也要面對在多種壓力下成長的命運。歷經2014年的太陽花運動到2024年的青鳥行動，面對接踵而來的考驗，更能了解到只有台灣認同與堅定抗中才能持續地深化民主。台灣基進會繼續作為本土政黨努力，為守護台灣這塊土地、為捍衛自由民主的意志，堅定為實現台灣共和打拼。

台灣基進提到，日語歌曲〈千の風になって〉是李登輝前總統生前十分喜愛的歌曲，是緬懷往者、慰藉生者的溫柔感人名曲。相信李登輝的遺志精神，對民主自由的追求，會繼續化為千縷之風吹拂。如同歌詞所述，「別在我墳前哭泣，我不在那，我還活著，化為千縷之風，在那寬廣的天空吹拂著」。

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