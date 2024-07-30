藍委提修「國家機密保護法」盼解密法制化 國防部：現無執行困難有助維護機密

主計局歲計處處長辛宜聰少將。 （記者劉信德攝）

2024/07/30 13:24

〔記者吳哲宇／台北報導〕過去疫苗採購合約、鏡電視申設過程等列為機密引發爭議，為避免一般公務機密被濫核作國家機密，國民黨立委徐巧芯與羅廷瑋提出「國家機密保護法修正草案」，規定保密期限不得逾3年，國民黨立委羅智強則提案為不得逾5年。對此國防部政風室專委陳保倫表示，國防部並非一般公務機密法制主管機關，但公務機密攸關國防安全及國家利益，現行保密年限規定目前沒有執行困難，且有助國防機密維護。

國防部今日召開「113年國防知性之旅-空軍基地營區開放」記者會，媒體詢問近期國民黨立委提出「國家機密保護法修正草案」，盼將一般公務機密法制化，但國防部多數業務都涉及不同等級機密。對此國防部政風室專委陳保倫表示，國軍對現行一般公務機密處理是依據國軍文書檔案手冊等規定，考量密等事項所涉及的保護法義予以核定密等級保護期限；國防部並非一般公務機密法制主管機關，但公務機密攸關國防安全及國家利益，現行保密年限規定目前沒有執行困難，且有助國防機密維護。

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媒體詢問，審計部指出海軍逾半主戰艦未依時修護 影響裝備穩定性。海軍司令部副參謀長施武樵少將回應，針對審計部意見，海軍敬表尊重，海軍艦艇的交修都是依據計畫執行。但從111年起，兩岸情勢狀況以及因應共軍海上的行動，海軍會做任務及維修調整，但維修等級跟期程都是依艦艇狀況交修，所以裝備仍能維持一定穩定性。

有傳聞明年國防預算加上特別預算及基金，可能上看6300億，立委主張應達GDP3%。對此主計局歲計處處長辛宜聰少將表示，近年國防預算在政府及全民支持下穩定成長，明年適逢軍事投資付款高峰期，所以需求一定比今年高，行政院目前尚在審議，預算也還有調整空間。

另外，媒體針對近期颱風疏運提問，有民眾反映搭機順序無論是軍眷軍人是否都一視同仁。後次室後勤管理處長陳益志少將回應，颱風因影響外離島民航機運能，國防部配合民航局交通疏運計畫，派遣C-130運輸機輸運2581人，其中民眾占比達8成。國軍秉持任務優先精神，檢討適切兵力支援交通部規劃。

至於民眾抱怨國軍未進入民戶內清掃，作計室聯合作戰處副處長李昌富上校表示，國軍從事救災規定從未改變，協助地方清載作業是政府評估已超過民間救援能力時需救助嚴重之災戶實施支援；國軍支援救災任務是依中央及地方政府需求，以就急救難、盡速恢復民眾生活正常與降低災損為首要目標。

後次室後勤管理處長陳益志少將。（記者劉信德攝）

作計室聯合作戰處副處長李昌富上校。（記者劉信德攝）

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