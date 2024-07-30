審計部報告租金補貼遭詐領、溢發金額逾億 國土管理署：加強監管

審計部112年度中央政府總決算審核報告指出，內政部辦理「300億元租金補貼專案」，發生溢發、詐領租金補貼案件，尚待追繳溢領金額高達1億餘元；國土管理署今（30）日表示，未來將進一步加強監管和審核機制。示意圖。（資料照）

2024/07/30 13:00

〔記者李文馨／台北報導〕審計部112年度中央政府總決算審核報告指出，內政部辦理「300億元租金補貼專案」，發生溢發、詐領租金補貼案件，尚待追繳溢領金額高達1億餘元；加上住宅基金銀行專戶長期滯存民眾繳回的租金補貼溢領款項，未及時核銷處理，允宜檢討改善。對此，國土管理署今（30）日表示，相關行為直接觸犯刑法，目前已有2案經法院判刑確定，未來將進一步加強監管和審核機制。

報告指出，截至113年4月底止，300億元租金補貼核定戶數已達計畫目標50萬戶，不過因租金補貼核撥期間受補貼者死亡或購置房屋，或國土管理署及各地方政府審查時未能及時發現申請人資格不符、系統資料登載錯誤等，而有受補貼者死亡、持有房屋、入住社會住宅、不具經濟或社會弱勢身分、未成年子女數誤計等，仍核撥補貼或加碼補貼的溢領情事者計1萬4549件，其中尚未完成追繳者計9922件（68.20％），待追繳金額1億2834萬餘元。

請繼續往下閱讀...

報告續指，國土管理署接獲民眾檢舉或地方政府審查通報，部分案件有遭冒名申請租金補貼、或遭偽造租賃契約、或多件申請案租金補貼匯入同一人帳戶等異常情形，疑似詐領租金補貼計109件，已由該署政風室調查中（98件），或已移請檢調單位偵查辦理（11件）。

審計部表示，這顯示內政部透過放寬民眾申請資格及簡化申請程序等措施，已有效增加租金補貼戶數，不過沒有依受補貼者的資格條件覈實審查及准駁其補貼金額，導致發生租金補貼溢發、遭詐領情事，不僅使政府補貼資源未能如預期有效提供予有需要的家庭，且另須耗費行政資源辦理追繳作業。

審計部也提及，加上後續年度租金補貼申請件數持續增加，國土管理署相關審核及查證作業的人力與時間有限，恐增加後續溢領追繳、實際稽查的困難度，並衍生有心人士認為有利可圖，以假租約詐領租屋補助情事。

對此，國土管理署上午也透過新聞稿呼籲，對於租賃契約有虛偽或不實的情事都會追究相關刑事責任，民眾如無租賃事實，切勿以身試法；根據相關統計顯示，300億元擴大租金補貼開辦至今，已移送司法及警察機關調查之案件共22案，且目前已有2案經法院判刑確定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法