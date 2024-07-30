無人載具再現澎湖海域 海巡隊載回列入機密

澎湖海域再度發現無人載具，澎湖海巡隊迅速接管。（仨牧號提供）

2024/07/30 10:17

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕繼7月19日澎湖目斗嶼，發現1艘類似美軍太陽能無人載具後，今（30日）又有釣客，在小門、空殼嶼海域發現類似物件，但形體較上一次規模小一半，沒有風帆船太陽能板裝置，已通報澎湖海巡隊載回隊部，澎湖海域頻頻出現軍事偵查無人載具，同時無法辨識國籍，現都以機密方式處理，不對外公布消息。

澎湖海域7月19日在目斗嶼發現一具無人浮具，上面有太陽能板、衛星雷達等高科技系統，外型與美國海軍研發的無人水面艦隊輔助設施相似，因上面無任何標識，有待進一步釐清。原本國家海洋研究院要派員抵澎攜回，但因凱米颱風攪局未成行，暫時由澎湖海巡隊保管。

請繼續往下閱讀...

不料前一件無人載具謎團尚未解開，今（30日）清晨6時許，又傳出釣客在鄰近小門、空殼嶼海域（北緯23度40分681秒、東經119度26分008秒）有釣客發現一無人浮具，外型與前次類似，但形體小了一半，同時未見風帆太陽能板，底盤是太陽能電池、前後2支黑白色天線一發一收，白色是雷達波探測，前後2支則是GPS衛星定位系統，計算經緯度。

初步研判可能是探測氣象水流與周圍近距離搜尋，形同無人探測船的功能；雖然先前發現的無人載具，與美軍無人艦隊使用的形體相近，但因上面沒有任何標識，加上鄰近中國、日本都進行類似研發，因此仍有待國海院進一步確定釐清，只是無人浮具接連出現在澎湖海域，又值兩岸敏感時刻，不免讓外界聯想，也被台灣高層列入機密處理。

此次發現無人浮具，比上一次規模小一半。（仨牧號提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法