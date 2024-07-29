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政院明年度總預算 社福經費占比最高

行政院長卓榮泰今日召開114年度計畫及預算審核會議。（資料照）

行政院長卓榮泰今日召開114年度計畫及預算審核會議。（資料照）

2024/07/29 18:54

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院長卓榮泰今日召開114年度計畫及預算審核會議，社會福利、少子女對策計畫、教育等經費，較去年預算有所成長，社會福利經費占比最高。

行政院發言人陳世凱表示，此次會議為114年度總預算初步審核結果，會中有部分討論計畫及預算編列仍有增減的可能，尚未完全定案，將持續調整。

陳世凱指出，114年度中央政府總預算之籌編，係依循新政府施政理念和落實施政方針，由各部會擬定施政計畫及配合編列預算，並在遵守財政紀律之前提下進行，併同考量歲入、歲出維持適度成長。

陳世凱提及，在歲出部分，各項重要施政預算編列情形，以提升公共建設計畫預算在未加計前瞻特別預算下，增加幅度最高，藉此加強改善公路交通、提升人行安全、推動客運車輛電動化。

陳世凱說明，科技發展計畫預算，以及中央對地方一般性補助款預算數都比113年有所增加，藉此強化中央和地方攜手合作推動建設的量能；在社會福利、教育、少子女對策計畫等經費上也有所成長，其中社會福利經費預算則是占比最高，展現政府持續強化照顧民眾的決心。

他強調，今日會議為114年度總預算初步審核，後續各部會辦理籌編作業時，也會優先納編行政院各項重要政策，如仍有近期通過的重大計畫，應在現有額度內優先檢討容納，在後續總預算定案並提報行政院會後，將於記者會中對外充分說明相關事宜。

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