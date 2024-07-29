賴清德：政府關心農民 將提供最大幫助、生活保障

總統賴清德今接見國際同濟會台灣總會理監事首席及全國十大傑出農業專家時表示，政府非常支持、關心及照顧農民，將提供農民、農業及農村最大的幫助及生活保障。（總統府提供）

2024/07/29 16:52

〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德今接見國際同濟會台灣總會理監事首席及全國十大傑出農業專家，肯定得獎人在食安把關、農產品競爭力提升、永續農業等方面的貢獻。賴清德提到，政府非常支持、關心及照顧農民，將提供農民、農業及農村最大的幫助及生活保障，期待大家持續跟政府一起打拚，精進農業技術，創造台灣農業的新價值，讓台灣農產品行銷到全世界。

賴清德表示，國際同濟會台灣總會在總會長林宗勳、歷任總會長及全體會友的努力下，不僅會員人數不斷攀升，成為全球規模最大的區總會，更獲得「全球榮譽傑出區總會」殊榮，成功爭取到台灣成為2025年亞太年會的舉辦國，非常不容易。尤其，同濟兒童基金因為會友們的大力捐助，已經募集4200多萬元，這也是不簡單的任務，感謝大家的用心與付出。

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賴清德提到，台灣總會也為台灣農業盡心盡力，每年選拔「全國十大傑出農業專家」促進台灣農業發展，今年得獎者也投入國人非常關心的糧食安全，像是鍾文鑫教授研發非化學農藥防治資材，蔡恕仁科長解決有機水稻黑椿象危機，以及盧美君科長推動生物防治技術，都對食安把關有卓越貢獻；沈榮壽院長、葉育哲秘書及黃雅玲副研究員長期投入蝴蝶蘭育種與升級，並研發多樣熱帶花卉品種與栽培技術，讓台灣的農業產品更有競爭力。

賴清德指出，面對氣候變遷的挑戰，柳婉郁教授長期致力於森林碳匯推廣工作；葉信明副所長在離岸風場建置海洋人工藻場；鍾瑞永科長投入開發農業自動化機械長達27年；以及王俊豪教授，盡心盡力促進農業與鄉村的發展。感謝農業專家們為永續農業及2050淨零轉型所做的努力與貢獻，期待持續創造台灣農業的新價值，讓台灣農產品行銷到全世界。

賴清德提到，政府非常支持、關心及照顧農民，上週凱米颱風造成中南部豪大雨，尤其高雄、屏東農業受損嚴重，中央災害應變中心指揮官暨內政部長劉世芳協調調度各項防災資源，發揮相當大的功能，他跟行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君、政務委員兼公共工程委員會主委陳金德及國防部長顧立雄也兵分四路到多個縣市視察，農損災情的確非常嚴重。

有鑑於此，賴清德說，政府第一時間決定農損嚴重地區全品項辦理「農業天然災害現金救助以及低利貸款」，希望能減少農民損失，也協助他們迅速恢復農作及正常生活。為體恤農民，政府已公告低利貸款前6個月利息由政府補貼，農民免支付利息。另外，針對有機質肥料，農業部每公頃也給予2到3萬元的補助。

賴清德指出，他在擔任行政院長時，也推動幾項有助於農民長期發展的制度。第一、擴大農民健康保險納保對象並提升保障福利，讓沒有土地、但實際從事農耕工作的年輕農民也能參加農保。第二、推動農民職業災害保險，讓農民在工作中遭受意外時，能獲得更完整的保障。第三、推動農民退休儲金制度，讓農民與軍公教、勞工一樣，可以領退休金。第四、擴大推動農業保險，例如提供氣象參數型保單，只要符合理賠條件，參加農業保險的農民就能獲得理賠金。

賴進一步指出，以這次颱風災害為例，政府提供農業天然災害現金救助，但救助額度有限；若參加農業保險，就能進一步降低天然災害造成的損失。此外，農業保險保費的一半，是由農業部編列預算支應，政府非常關心農民，提供農民、農業及農村最大的幫助，希望在這塊土地辛苦耕作、提供國人糧食的農民，生活都能獲得保障。

總統賴清德今接見國際同濟會台灣總會理監事首席及全國十大傑出農業專家時表示，政府非常支持、關心及照顧農民，將提供農民、農業及農村最大的幫助及生活保障。（總統府提供）

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