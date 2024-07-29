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基泰大直懲戒未定案挨批 蔣萬安：檢調4月起訴後再補充事證

台北市長蔣萬安今（29）天早上出席台北市動物之家暨動保處辦公廳舍新建工程開工祈福典禮。（記者田裕華攝）

台北市長蔣萬安今（29）天早上出席台北市動物之家暨動保處辦公廳舍新建工程開工祈福典禮。（記者田裕華攝）

2024/07/29 12:00

〔記者何玉華／台北報導〕民進黨市議員許家蓓指出，台北市中山區基泰大直損鄰案事發逾10個月，北市建築管理工程處目前僅針對起造、承造、監造人各罰9萬元，承造廠商及監造建築師懲戒仍在審議中，而登記在新北市的營造廠商，北市府直至今年5月21日才函送新北市政府審議，質疑動作太慢。

台北市長蔣萬安表示，去年9月已召開第一次懲戒委員會，後來檢調介入調查在今年4月起訴，市府在5月將相關資料發給新北市做補充的事證。

蔣萬安今天早上出席台北市動物之家暨動保處辦公廳舍新建工程開工祈福典禮，對於基泰大直被質疑處理動作太慢，他表示，去年9月7日發生之後，第一時間將建築師及營造廠送懲戒，9月13日就發文給新北市府將福益營造股份有限公司、所屬專任工程人員、工地主任，依違反營造業法移送懲戒。在去年的9月26日就召開了第一次懲戒委員會，檢調也介入調查，在今年4月起訴，市府5月份就將相關的資料發文新北市做補充的事證。

北市建管處補充說明表示，新北市政府召開首次建築師懲戒委員會，因審議後必須補充災害發生的詳細鑑定報告及營造廠相關人員的違失詳細事證，因此災害原因調查報告經3大專業技師公會辦理完成，並配合檢察官於今年4月底完成調查起訴，調查資料才能公開，並於5月21日彙整提供給新北市政府作為補充事證。

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