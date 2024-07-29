內政部推「防災士」培訓目標明年底達5萬人！ 劉世芳：先自救才能救人

內政部長劉世芳、內政部次長馬士元、消防署長蕭煥章今（29）日出席「民國113年度中央聯合辦公大樓防災士培訓開訓典禮」。（圖由內政部提供）

2024/07/29 10:52

〔記者林哲遠／台北報導〕台灣地震、颱風頻繁，為強化防災士的運用及持續推廣防災士培訓，內政部長劉世芳、內政部次長馬士元、消防署長蕭煥章今（29）日出席「民國113年度中央聯合辦公大樓防災士培訓開訓典禮」。劉世芳說，未來內政部會加強宣導「防災士」觀念，讓全民自主提升防災意識開支散葉落實扎根。

劉世芳致詞時指出，4月花蓮地震後，台灣上週再遭遇凱米颱風，全台22縣市包含離島地區都宣布停班停課。防災士培訓不是要去空勤總隊開直升機，或在激流中搜救，而是要在生活中可以從天災中自救、保全人命安全，很多時候公務人員忙著要救別人，但都忘了要自救，了解事故、災害後，先救自己才能救別人。

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劉世芳說明，內政部透過「強韌台灣大規模風災震災整備與協作計畫」補助地方所需經費，並偕同各縣市總計18個培訓機構共同合作辦理防災士培訓，課程除一般（社區型）防災士、多元（水利、土石流）防災士外，也包含像是交通運輸業、學校、醫療院所及大賣場等人員參與。截至今年6月30日止，已培訓2萬8438人完成防災士合格認證，建立防災士師資資料庫基本及種子師資總計1210人。

劉世芳進一步說，內政部今年規劃自7月29日起至8月21日止辦理防災士培訓4梯次培訓400人，課程包含基本自救救人的概念及能力外，也歸納平時協助防災整備工作，以及災害如發生時，在第一時間取得政府防災預警訊息，幫助周遭民眾緊急應變等作業。未來內政部也會加強宣導「防災士」觀念，讓全民自主提升防災意識開支散葉落實扎根。

內政部表示，自2018年起內政部推動「災害防救深耕第3期計畫」，開啟防災士培訓認證制度、韌性社區及公所區域治理等新興防災課題，這次主要以中央聯合辦公大樓南北棟進駐機關同仁為培訓對象，內政部肩負「領頭羊」防災責任，未來將繼續與民間團體、學校、機構合作，擴大推廣防災士，鼓勵全民成為自主防救災的種子，達成明年底前全國防災士總人數達5萬人目標。

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