談中華人民共和國簡稱 學者：台灣沒必要把「中國」兩字視為佛地魔

政治大學台灣史研究所教授李福鐘今日表示，「中國」兩個字在台灣宛如佛地魔包含政府、媒體都不想把「國王的新衣」掀開。（記者方賓照攝）

2024/07/28 15:30

〔記者林哲遠／台北報導〕教育部近日將「閩南語」正名為「台灣台語」，政治大學台灣史研究所教授李福鐘今日受訪時首先提及，「中國」兩個字在台灣宛如佛地魔包含政府、媒體都不想把「國王的新衣」掀開，到了非常荒謬的地步。另針對台灣台語正名，他強調，語言是會演變的，如今台灣人所講的台語，跟漳州泉州人所講的語言有一定落差，沒必要再把台灣話稱作「閩南語」。

李福鐘今日出席國史館與李登輝基金會舉辦「虎口的難題—李登輝的抉擇」學術討論會，並在會後接受本報訪問時指出，「中國」兩個字在台灣始終有個佛地魔的身份，一股絕對不能說的感覺，在蔣經國時代叫「共匪」，到了李登輝時代開始使用「大陸」來取代中華人民共和國，包含政府與媒體都不想把「國王的新衣」掀開，但這個現象已經30多年了，到了非常荒謬的地步。

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李福鐘表示，聯合國大會1971年通過第2758號決議處理，恢復中華人民共和國在聯合國組織中的合法權利問題，其重點就是世界上只有一個中國，就叫中華人民共和國。不過，已經過了50多年，在用詞上從政府到媒體都很彆扭。

他認為，政府部門可能有其顧慮，沒辦法立刻把大陸委員會改成「中國委員會」，但學術界沒必要把「中國」兩個字當做佛地魔。

此外，談及教育部近日將「閩南語」正名為「台灣台語」，李福鐘說，蔣介石政府來台後將台灣人所講的台灣話稱作閩南語，但以研究上來看，漳州、泉州人來台已數百年，台灣人現在講的台語跟現在中國漳州泉州人所講的已經有一定的落差的，就像美國與英國、澳洲的英語不只在腔調上、用詞上也有差異。

李福鐘強調，語言是會演變的都已經21世紀了，沒有必要再把台灣話稱作「閩南語」。現在應面對現實，台語與就是台語，跟漳州、泉州與廈門所講的語言是兩回事。

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