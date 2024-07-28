探視選區與雄女災情 黃捷：將協助調度清理大型廢棄物

黃捷今走訪選區確認災後復原情況。（記者王榮祥翻攝）

2024/07/28 13:33

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市立委黃捷今走訪鼓山區與母校高雄女中，實際了解受風雨衝擊情況，除感謝國軍半夜幫忙抽水、提醒民眾接續要預防登革熱，也強調將協助調度大型廢棄物清理，有需要的家戶可向服務處反映。

黃捷今把選區巡視一遍，了解災後復原與住戶受損情況，有民眾看見她為她鼓掌，讓黃捷深深感受高雄人的熱情。

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她表示，各個救災單位都很辛苦，昨晚也協助調度國軍到雄女幫忙抽水，終於在今凌晨兩點前抽完、早上再和鄭文儀校長巡視雄女地下室，校長因為不放心，直接睡在學校看顧，早上更親自打掃校園。

黃捷也提到路上遇到前金區博孝里里長方文杰，他帶博孝里志工們幫忙清潔路面、人行道，非常熱心。

接續到鼓山一路，陪同鼓山區峰南里長王宋金花巡視；發現有一處坍方，先以擋土設施阻擋，上面兩戶住戶先撤離。

黃捷說，接下來的家園災復工作，會和里長安排協調會，與國有財產署、水利局、台電協力處理；目前國軍正全力支援清潔隊，加強路邊清掃、整理路樹倒塌，這幾天的登革熱防治工作也很重要，會請衛生局加強噴藥、監控。她提到，市民有需要優先清理的大型廢棄物，懇請告知，她來協助調度。

黃捷訪視鼓山一路受災戶。（黃捷服務處提供）

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