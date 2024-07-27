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學者：李登輝卸任後貫徹反對晶圓廠赴中 如今才有「護國神山」

由國史館與李登輝基金會主辦的「虎口的難題－李登輝的抉擇」學術討論會，今（27）日在國史館舉行，左起黃主文、龔昭勳、河崎真澄、薛化元、陳儀深、陳翠蓮、羅國儲及鄭睦群。（記者叢昌瑾攝）

由國史館與李登輝基金會主辦的「虎口的難題－李登輝的抉擇」學術討論會，今（27）日在國史館舉行，左起黃主文、龔昭勳、河崎真澄、薛化元、陳儀深、陳翠蓮、羅國儲及鄭睦群。（記者叢昌瑾攝）

2024/07/27 15:22

〔記者方瑋立／台北報導〕國史館與李登輝基金會今（27）日舉辦「虎口的難題—李登輝的抉擇」學術討論會，會中李登輝基金會執行長、淡江大學歷史學系助理教授鄭睦群發表論文著作〈卸任後的意志：李登輝與台灣團結聯盟〉時，談到台聯2001年首次國會參與時直接展現了李登輝的意志，最重要的就是貫徹「反對八吋晶圓赴中設廠」的立場，才有今天的「護國神山」台積電。

鄭睦群表示，台聯創黨初期，很多人以為前總統李登輝是「精神領袖」，但其實是「實質領袖」，很多重大決策意志是李登輝直接交辦。因此台聯2001年首次國會參與，其實直接展現了李登輝的意志，其中第一個就是「反對八吋晶圓赴中」。

鄭睦群指出，今天很多人說台積電是「護國神山」，但當時的氛圍是大家都想去中國，民進黨想寧可開放，國民黨更不用說，台積電本身也很想去，更不用說聯電已經直接「偷跑」了。這有違李登輝任內「戒急用忍」的政治方針，他當然非常擔心，因此下令台聯一定要結合台灣教授協會、台灣民主派政團，去壓迫民進黨政府。

鄭睦群續指，當時李登輝的目標很簡單，就是在十二吋晶圓仍未大規模產的情況下，不能貿然開放八吋晶圓赴中，從技術、國家安全問題來打這個議題。時任陸委會主席蔡英文、行政院秘書長李應元也受台積電請託多次與台聯接觸溝通，最後民進黨與台聯才達成協議擋下八吋晶圓赴中。

鄭睦群強調，現在可以直接講，今天能有所謂護國神山，若無李登輝搭配台聯在政局上的衝撞，可能今天的狀況會完全不一樣，台聯當年在首次的國會參與中很明顯展現出「阿輝伯要我們做甚麼，我們就做什麼」的精神，與當時的民進黨互相合作，表現亮眼。

由國史館與李登輝基金會主辦的「虎口的難題－李登輝的抉擇」學術討論會，今（27）日在國史館舉行。（記者叢昌瑾攝）

由國史館與李登輝基金會主辦的「虎口的難題－李登輝的抉擇」學術討論會，今（27）日在國史館舉行。（記者叢昌瑾攝）

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