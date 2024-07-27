北市府壓線提幼園性侵案檢討報告 簡舒培批：完全在推託卸責

台北市議員簡舒培。（資料照）

2024/07/27 13:28

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長蔣萬安上週針對台北市培諾米達信義幼兒園園長之子毛畯珅性侵幼童案道歉，副市長林奕華稱盼本週給檢討報告，昨是本週最後一個上班日，市府晚上才「壓線」趕出檢討報告，稱此案於2022年獲通報，從當時以來的行政處理確有疏失，教育局、社會局皆難辭其咎，全案將由北市府主動移送監察院；台北市議員簡舒培批評，檢討報告完全都在推託卸責，看不到蔣萬安的魄力，竟還推給監察院調查，當初道歉根本都是假的。

檢討報告共提出十項精進作為，包括接獲學前性侵通報即刻停職、停聘，成立跨局處應變小組，進行聯防通報等，並將針對教育局、社會局自2022年以來的行政疏失究責，也將主動將全案送交監察院調查。

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簡舒培表示，此案看不到蔣萬安的魄力，竟還推給監察院調查，由此可知精進計畫和檢討報告都是騙人的，道歉也是道歉假的，沒有真心想從此案找出市府的問題、對症下藥，只是把案子交給監察院、甩鍋給監院處理，這是人命的事情，且檢討報告檢討2022年非任內時的狀況，難道2023年沒問題嗎？狼師在2023年被羈押，卻到10月幼兒園才被廢止經營許可，這就是慢半拍的狀況。

簡舒培質疑，蔣市府仍沒規定，未來這類的案子，狼師必須在多久時間內處理，如今北市府所提的10點精進計畫都是原本就應該做的事情或法規既有規定，只是在此案並沒有立刻做，導致受害人數越來越多，檢討報告中應該要寫的是原本的內部SOP內發生了什麼問題，才能確切的提出精進計畫，否則現在的精進內容，就只是空話而已。

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