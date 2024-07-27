凱米登陸福建造成逾60萬人受災 陸委會表達慰問與關懷

陸委會對受災傷亡的中方民眾，表達誠摯慰問與關懷；如有需要，台灣願意提供必要的協助，也期盼相關救災工作順利進行，災民能夠早日脫離洪害、重建家園。（資料照）

2024/07/27 10:54

〔記者鍾麗華／台北報導〕颱風凱米（中國稱「格美」）侵襲台灣後，於7月25日在福建莆田沿海登陸並持續朝江西前進，據媒體報導受災民眾已逾60萬人。陸委會對受災傷亡的中方民眾，表達誠摯慰問與關懷；如有需要，台灣願意提供必要的協助，也期盼相關救災工作順利進行，災民能夠早日脫離洪害、重建家園。

針對中國國台辦昨（26）日晚間對凱米颱風災情的慰問與關懷，陸委會代表政府表達我方感謝之意。

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陸委會說明，颱風凱米侵襲台灣後，於7月25日在福建莆田沿海登陸並持續朝江西前進，據媒體報導受災民眾已逾60萬。於此同時，鑒於極端氣候肇致各地天災頻傳，中國多地強降雨不斷，甘肅等地遭逢1961年以來最強區域性暴雨，陸續有許多地區發生嚴重洪澇災害與民眾傷亡，救災人員甚至因此遇險。陸委會對受災傷亡的中方民眾，表達誠摯慰問與關懷；如有需要，台灣願意提供必要的協助，也期盼相關救災工作順利進行，災民能夠早日脫離洪害、重建家園。

陸委會強調，由於凱米颱風造成台灣週遭海域船隻擱淺及緊急來台避風，有部分中籍船員獲救並獲得妥善安置。政府將待天氣狀況及風浪穩定後，陸續協助中國籍船員返回中國或工作地。政府將持續關注相關災情消息，並透過管道關懷在中國人、台商的狀況，以便提供必要的協助。請在當地國人小心留意自身安全，如有需要協助，請速洽海基會緊急服務專線02-2533-9995。

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