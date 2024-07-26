手下林進福妻子帳冊曝光！成顏寬恒貪污有罪鐵證

顏寬恒質疑判決，是受到政治力量的干預和操控。（記者廖耀東攝）

2024/07/26 12:08

相關新聞：國民黨立委顏寬恒被控貪污、偽造文書等3案 一審判刑合計8年4月

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中地檢署於去年（2023年）4月，依貪污、偽造文書罪、侵占國有地等三項罪名，起訴國民黨立委顏寬恒夫妻等4人，台中地方法院歷經1年餘審理，今天（26日）依利用職務詐欺取財罪（貪污罪）判刑7年10月，犯罪所得108萬餘元沒收，褫奪公權3年，法院也說明判決理由。

請繼續往下閱讀...

台中地院指出，主要判決有罪的理由，是搜索苑裡營造公司（檢方指顏寬恒為該營造公司隱性股東），於電腦內查扣林進福之妻製作的帳冊，內有「顏董代收代付總表」、「林進福─代收立法院薪資明細表」等帳目，這些詳細的帳目，是法官判決顏寬恒有罪的重要事證。

林進福是苑裡營造公司名義負責人，也是顏寬恒重要的手下，包括顏寬恒夫妻的莊園豪宅，都是林進福打點，不過，顏寬恒的莊園豪宅，被檢方指控竊占國有地，台中地院判決無罪的理由，行政庭長李進清說，顏寬恒（含林進福）有繳納租金，難以認定是竊占而判決無罪。

至於顏寬恒被控貪污利用職務詐欺取財罪（貪污罪），李進清說，主要是檢方查扣李進福之妻撰寫的帳冊中，各有「顏董（顏寬恒）代收代付總表」、「林進福─代收立法院薪資明細表」等帳目，顯示顏寬恒將助理費挪用於私用。

依據檢方起訴書，上述「顏董（顏寬恒）代收代付總表」、「林進福─代收立法院薪資明細表」記載，顯示顏寬恒於2018年2月至2020年1月，聘請林進福當公費助理，月薪4萬元，近2年共領取立法院薪資與年終獎金108萬餘元，這筆錢並非林進福使用，而是與顏寬恒領取的苑裡營造公司盈餘等收入，共計1408萬餘元混在一起，用於支付顏寬恒與家人的開銷。

至於開銷項目，包括支付購買瑪莎拉蒂豪車（總車價644萬元）的尾款72萬餘元，支付購置馬自達轎車134萬餘元、TOYOTA RVA4休旅車111萬餘元，還代付立委中二選區補選的活動費、位於自立路住宅的警衛、水電等生活雜支。

對此，顏寬恒今天上午判決後召開記者會指出，他一直清廉、公正、誠信，卻因莫須有的指控而身陷訴訟紛爭，他質疑司法受到政治力量的干預和操控。

顏寬恒說，他因林姓助理（林進福）長期義務協助服務地方，自願無償擔任助理，正好在106年（2017年）有一名助理離職，所以將林姓助理補進公費助理名單，且其所收到的薪資都在林姓助理的帳戶內原封不動，他們的服務團隊陣容相當龐大，每月除了公費人員外，還要自掏腰包倒貼助理費，說他詐領助理費，就是對他莫大的侮辱，他將上訴，「事實終將戰勝謊言、真相終將大白於世、正義終將伸張」。

顏寬恒手下林進福之妻記載的帳目，曾為顏寬恒被判有罪的證據。（中檢提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法