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漢光操演第一作戰區轉換災防任務 戰鬥人員全數待命投入

抽水機測試整備，第一件任務將投入小門救災工作。（澎防部提供）

抽水機測試整備，第一件任務將投入小門救災工作。（澎防部提供）

2024/07/25 17:32

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕原本執行漢光實兵實彈演習的澎湖第一作戰區官兵，因應凱米颱風來襲，今（25）日依任務轉換執行防災演練，搶在災害來臨前，提前編組災防兵力，實施災防整備工作，待令執行災害防救任務。並於接獲地方申請後，派遣兵力進行搶救，以肆應颱風帶來威脅及損害，展現國軍可作戰、可災防的精實戰力。

因應強颱「凱米」影響，第一作戰區今日中午起轉換為防災整備及災害緊急防救任務，各部隊即刻調整兵力，執行整備工作及突發狀況演練；並與地方政府保持密切聯繫，待命投入協助地方災害救援與復原工作，確保國人生命財產安全無虞。

第一作戰區指出，防區待命災防兵力計有820人，並配有橡皮艇、裝土機及抽水機等，總計25項772件災防裝具，可有效執行救援任務。其中，裝騎營具有「快速反應」及「高度機動力」特性，在完成災防兵力編組後，立刻實施災防演練。

裝騎營官兵依序進行任務賦予，並將車輛、相關災防裝具實施檢整。隨後，針對發電機、抽水機等機具性能測試，以利在獲令後於時限內完成兵力派遣，為災防任務作好萬全準備，作為守護國人安全最堅實的後盾。防災兵力成軍後，第一件任務就是西嶼小門海水倒灌，導致磚頭四散、柏油地面隆起，還有小門村民家園破損，都需要兵力投入災後復原工作。

澎湖第一作戰區任務轉換，即日起投入澎湖風災救援工作。（澎防部提供）

澎湖第一作戰區任務轉換，即日起投入澎湖風災救援工作。（澎防部提供）

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