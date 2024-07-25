颱風假發布流程被質疑 政院稱政治口水無助災情緩解

有關媒體質疑颱風假發布流程一事，行政院發言人陳世凱今（25）日表示，相關政治語言及政治口水，並無助於災情的緩解，呼籲媒體評論及報導應有所節制。 （資料照，行政院提供）

2024/07/25 16:00

〔記者鍾麗華／台北報導〕有關媒體質疑颱風假發布流程一事，行政院發言人陳世凱今（25）日表示，凱米颱風雖已於今日上午出海，但台灣仍然在暴風圈範圍當中，尤其中南部地區仍需防範超大豪雨所帶來的影響，政府會謹慎恐懼，以救災作為首要的任務，目前首要的工作是中央與地方全力合作，讓災情降到最低，至於相關政治語言及政治口水，並無助於災情的緩解，呼籲媒體評論及報導應有所節制。

陳世凱表示，依據「天然災害停止上班及上課作業辦法」第4條及第9條等相關規定，皆有規範非常明確的標準，依據氣象預報或實際觀測，在平均風力、或陣風、或降雨量達到指定標準時，各地方政府首長即得發布停止上班上課，而中央氣象署也都會即時將颱風警報或風雨預報通報給各縣市政府及災防中心，並會與各縣市政府及其災防中心密切聯繫，甚或進行視訊會議，將風雨預測情況供各縣市政府參考。

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陳世凱強調，此次凱米颱風來襲前，中央氣象署即已預先於官網上即時更新颱風相關資訊，所有風力、雨量等實際觀測數據更是每10分鐘更新公佈；而在凱米颱風警報發布後，氣象署不僅依據「天然災害停止上班及上課作業辦法」規定，於上午1時、4時、7時、10時、下午1時、4時、晚間7時及10時前，將颱風來襲、致災性熱帶性低氣壓或連續豪雨影響地區之風力級數、陣風級數及雨量預測列表，即時透過各種傳播媒體播報，並將書面資料送通報權責機關；亦透過每天每隔3小時召開之6至7次記者會對外說明。

陳世凱說，由於此次凱米颱風來勢洶洶，影響台灣範圍甚大，氣象署為求慎重，於23日下午4時及7時分別召開兩次視訊會議，讓各地方政府於宣布隔（24）日是否公佈停班停課前，能獲得最即時準確的氣象資訊。換言之，中央已將最專業的氣象資訊提供給地方政府參考，相關作法亦行之有年，媒體所謂「中央袖手旁觀」或是「中央當局外人」云云等外行說法，與實際情形並不相符。

陳世凱表示，依據上開「天然災害停止上班及上課作業辦法」第4條第3款規定，「風力或降雨量未達前二款停止上班及上課基準之地區，因受地形、雨量影響，致交通、水電供應中斷或供應困難，影響通行、上班上課安全或有致災之虞時」，各地方政府得發布停止上班上課，此係各地方政府在中央所定標準之外，就其轄管範圍地形地勢所為之判斷，因此行政院對於各地方政府因地制宜所為的預測與決定皆予以尊重。

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