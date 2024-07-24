中共要跟台胞共享「祖國大陸」進步成果 學者：笑話

中國國台辦發言人朱鳳蓮聲稱，三中全會通過的「決定」，可讓台灣同胞率先分享「中國式現代化」發展機遇，共享「祖國大陸」發展進步成果。（美聯社檔案照）

2024/07/24 22:14

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共三中全會日前通過《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》，提出300多項重要改革舉措。中國國台辦發言人朱鳳蓮聲稱，該「決定」可讓台灣同胞率先分享「中國式現代化」發展機遇，共享「祖國大陸」發展進步成果。學者批評，所謂300多項改革，內容多半自相矛盾，分享「中國式現代化」、共享「祖國大陸」進步成果，無非就是「口號式」笑話。

台灣大學政治系副教授陳世民今日受訪表示，國台辦說法是「自吹自擂」，在三中全會前夕，中國國務院總理李強在夏季達沃斯論壇談到，「中國經濟就像一個人大病初癒，不能夠下重藥，需要慢慢調理」，代表連中國總理都承認中國經濟生了場大病，結果講真話卻被中共官媒消音。

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陳世民指出，按照國台辦講法，中共是認為中國經濟良好，今年上半年GDP年增率5.0%，但弔詭的是，中國稅收大幅減少15%，如果經濟狀況佳，證交稅 土地稅收入怎會大幅下降，就算經濟成長率數據是真的，今年第二季經濟成長率僅4.7%，也是十年來最低的。

陳世民分析，上海、深圳股市上不了3千點，可見國台辦所講明顯不是實情，所謂「中國式現代化」只是一個口號，中共領導人習近平統治12年來，中國經濟一直變差，今年GDP大概難保5%，不會有過去動輒7%、8%經濟成長率。

陳世民強調，中國更有地方債務、房市爛尾樓問題，過去地方政府靠賣地維持收入，現在地方政府靠賣地能夠拿到的收入，已經大幅減少17%，中國青年失業率高漲、人口老齡化，人口紅利逐漸喪失，這些問題都尚未解決，直接反映在股市上面。

陳世民談及，三中全會著重「經濟安全」概念，審視「決定」全文內容，「經濟」一詞出現22次，是改革開放以來最少一次。「市場」出現13次，「安全」提了16次，可見中共重視安全大於經濟。

他進一步指出，中國擴大修訂「反間諜法」等國安法規，2023年外資匯入中國首度出現負成長，1989年以來第一次，外資、台商普遍不敢去中國投資，這些都是中共官媒不會報導的。「中國式現代化」其實就是一個口號式笑話，決定內容多半自相矛盾，想要經濟發展，卻主張社會主義公有制，這些解決不了中國經濟問題，與台胞共享發展機遇更是沒有說服力。

成功大學政治系教授王宏仁受訪表示，中共當局對中國經濟發展仍深具信心，認為今年上半年GDP年增率達到5%。中共想拉台灣進入經濟統合佈局，將「經濟紅利」跟台灣分享，不過這是中國一廂情願看法，沒有考慮客觀事實，現在經濟誘因越來越少，台灣民眾反而想擺脫風險。

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