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國台辦稱賴清德挑釁一中須懲戒 陸委會：一中原則沒ROC生存空間！

陸委會今日強調，所謂「一個中國原則」、「九二共識」做為兩岸互動的政治前提，並沒有中華民國生存的空間。 （資料照）

陸委會今日強調，所謂「一個中國原則」、「九二共識」做為兩岸互動的政治前提，並沒有中華民國生存的空間。 （資料照）

2024/07/24 17:33

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國國台辦發言人朱鳳蓮今日嗆聲，稱賴清德上台以來，不斷進行台獨挑釁，製造兩岸敵意對抗，嚴重挑釁「一個中國原則」，並揚言「我們堅決反對，必須反制，必須懲戒」。陸委會強調，所謂「一個中國原則」、「九二共識」做為兩岸互動的政治前提，並沒有中華民國生存的空間。

朱鳳蓮在國台辦例行記者會宣稱，中方始終尊重、關愛、造福台灣同胞，始終積極推動兩岸關係和平發展、融合發展，始終致力於維護台海地區和平穩定。當前台海形勢緊張動盪的根源，在於「民進黨當局」拒不承認體現「一個中國原則的九二共識」，頑固堅持台獨立場。

朱鳳蓮嗆聲，賴清德上台以來，不斷進行台獨挑釁，製造兩岸敵意對抗，破壞台海和平，損害同胞福祉，嚴重挑釁「一個中國原則」。對此，「我們堅決反對，必須反制，必須懲戒」。

她更警告，奉勸賴清德當局順應民意，認清形勢，放棄「抗中拒統」、「倚外謀獨」的幻想。任何挑釁一個中國原則、分裂國家的行徑，都必將失敗。任何阻撓兩岸同胞交流合作、製造兩岸對立對抗的圖謀，都必將落空。

陸委會表示，中華民國是主權國家，賴總統近期談話，強調保障自由人權、深化台灣民主憲政體制，堅定維護國家主權以及和平與穩定的台海現狀，這是台灣人民及國際社會的最大共識，對岸無權置喙，更應放棄以武力恫嚇和經濟脅迫等方式，逼迫台灣人民接受其政治主張。

陸委會指出，我政府已多次表明，中共片面設置所謂「一個中國原則」、「九二共識」做為兩岸互動的政治前提，並沒有中華民國生存的空間，台灣主流民意早已堅定拒絕。

陸委會強調，賴總統就職演說已經闡明，政府延續「四個堅持」，不卑不亢、維持現狀，以追求台海和平、互利互惠、共存共榮為共同目標，並呼籲兩岸恢復對等、健康有序之交流，已充分釋出善意。

陸委會提及，維護台海現狀與確保兩岸關係的和平穩定是雙方共同的責任，敏感的政治性議題短期雖然難解，但攸關兩岸人民福祉的事務性議題，均不應設置任何前提，以造福兩岸人民為目的進行協商與交流。

陸委會呼籲中方尊重兩岸現實、面對台灣主流民意，務實推動良性的交流對話，透過堆疊善意及互信，促進雙方互動的正向循環。我政府持續關注我國人赴中港澳的人身安全風險，採取必要合理的保護措施與提醒職責。

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