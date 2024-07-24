府3大委員會8月初射第一箭 友達董事長彭双浪入列產業代表

總統府成立3大任務型編組委員會，國家氣候變遷對策委員會原規劃明召開首場會議，因應颱風延至8月上旬。（資料照）

2024/07/24 11:01

〔記者陳昀／台北報導〕賴清德總統日前宣布總統府成立3大任務型編組委員會，國家氣候變遷對策委員會原規劃明射第一箭，因應颱風延至8月上旬。據掌握，該委員會將與「行政院永續會」對接，卓揆核准後，行政團隊將於會議報告施政進度，並彙集相關意見帶回行政院研議；24位委員名單中非官方代表佔6成5，友達光電董事長彭双浪也入列產業代表。

黨政高層透露，國家氣候變遷對策委員會將聚焦7大主軸，包括淨零轉型、多元綠能減碳科技、綠色數位雙軸轉型、永續綠生活、公正轉型、綠色永續金融，以及國土永續調適韌性。首場會議由環境部長彭啟明報告「氣候變遷對全球及台灣的影響衝擊評估報告」、台灣電力公司董事長曾文生報告「台灣2035電力供需分析及挑戰報告」並展開討論，並於會後召開轉述記者會、接受媒體提問。

請繼續往下閱讀...

國家氣候變遷委員會設有行政院副院長鄭麗君、中研院院長廖俊智、和碩聯合科技董事長童子賢3位副召集人，並由環境部長彭啓明任執行秘書、總統府副秘書長張惇涵任副執行秘書。據悉，24名委員則包含政府機關8人、產業代表6人、公民團體6人、學者專家4人，另有2名顧問，非官方代表佔6成5，符合總統賴清德結合跨立場、跨世代、跨領域的考量。

據掌握，政府機關8人為國發會主委劉鏡清、國科會主委吳誠文、內政部長劉世芳、經濟部長郭智輝、交通部長李孟諺、農業部長陳駿季、金管會主委彭金隆、財政部長莊翠雲。

產業代表6人包含友達光電董事長彭双浪、中華民國工業區廠商聯合總會理事長賴博司、國際半導體產業協會全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸、台電董事長曾文生、國泰金控投資長程淑芬、台灣人工智慧協會執行長林筱玫。

公民團體6人有台灣環境保護聯盟創會會長施信民、地球公民基金會董事長李根政、台灣環境規劃協會理事長趙家緯、媽媽氣候行動聯盟協會資深專案經理黃品涵、台灣綠能公益發展協會創會理事長陳惠萍、台灣公民參與協會理事長何宗勳。

學者專家4人分別為台大政治系副教授林子倫、台大風險社會與政策研究中心主任周桂田、成大前校長蘇慧貞、中央大學機械系特聘教授曾重仁；另有2名顧問，包括中研院前院長李遠哲、台灣永續能源研究基金會董事長簡又新。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法