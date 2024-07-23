談2026地方選舉 柯文哲：希望新北市長選贏、台中正在找人

陳世軒今（23）晚播出直播節目「蝦會事 蝦場瞧」，邀請柯文哲當首集嘉賓。（翻攝陳世軒YouTube頻道）

2024/07/23 23:24

〔記者黃子暘／新北報導〕民眾黨新北市主委、市議員陳世軒今晚（23日）播出直播節目「蝦會事 蝦場瞧」，首集嘉賓是民眾黨主席柯文哲，談及2026年地方首長選舉、立法院攻防等議題。柯文哲說，希望2026年新北市長選贏、每區都有議員，在市議會建立民眾黨團，台中市長則正在找人參選，「找得到人就選」，不過「一將難求」，沒當過議員、立委要選市長很困難。

柯文哲說，新北市長選舉，民進黨有秘書長林右昌、立委蘇巧慧是可能人選，呼聲最高的前桃園市長鄭文燦如今涉入司法案件，選舉很難說，等半年前再來煩惱就好；沒有當過議員、立委的人選市長很困難，剩下2年5個月時間要培養厲害戰將不容易，對於2026年地方首長選舉，他希望「不要為選而選」，總是要具備一定實力，仍會努力找人，台灣要擺脫藍綠，還是要第三勢力，所以民眾黨不可能不推候選人，政黨還是人才的競爭。

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柯文哲也說，有機會做市長要好好把握、認真工作，若執政黨提出民生法案不會有人反對，他對總統賴清德失望就是對方不提民生法案，「每天搞什麼青鳥」、「腦袋不知怎麼想」。

陳世軒追問，新北市長一役要如何勝出？柯文哲說，努力推廣信念，信念有講有差。

至於立院民眾黨團表現，柯文哲說，一開始有點混亂，他認為黨團會越來越好，民進黨以前主張國會改革，如今換了位置也換了腦袋、只想搞破壞。外界批評民眾黨團路線被立委黃國昌帶歪，柯文哲反駁說，每週二、五黨團晨會都有討論、表決，並非個人決策，至於被戴上「小藍」的帽子，他說，黨團要拿回主動權，因此黨團晨會後就開記者會說明想法，先講清楚。

至於憲法法庭8月6日言詞辯論庭，柯文哲說，那是法律人與法律人的對決，評論還是交給專家，相信大法官會慎思。

被問及對立院下個會期的期許，柯文哲說，預算想法可以凸顯民眾黨的政治想法，下會期希望先法希望通過的法案、預算一次先講清楚，把主動權拿回來，勇敢說出民眾黨的主張。至於對民眾黨未來10、20年的願景，柯文哲說，希望為台灣帶來新的政治文化，擺脫樁腳、貪污等舊時代思維，要推動認真做事、理性、務實、科學的文化，相信會找到志同道合者慢慢改變這一切。

此外，陳世軒提問，如何解讀美國總統拜登退出競選連任？柯文哲說，台灣過去20幾年發生的事情，槍擊案、「換柱」等「亂七八糟」的事情，台灣花20年搞定，美國「一次演完」，不過據他了解，不管誰當美國總統，主要外交政策不太會改變，美中問題頂多是手段稍微不同而已。他也說，自己沒有料想到拜登退選，因為陣前換將是兵家大忌。

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