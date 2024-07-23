在台就業更自由！陸委會：僑外生「評點制」數額上限 勞動部規劃取消

陸委會港澳蒙藏處處長盧長水。（陸委會提供）

2024/07/23 19:58

〔記者陳鈺馥／綜合報導〕陸委會港澳蒙藏處處長盧長水今日在「2024港澳青年台東知性之旅」座談活動表示，勞動部正規劃取消僑外生評點制數額上限，也與各部會研議新增僑外生「個人式工作許可」，可讓僑外生就業選擇更自由。

陸委會及台港經濟文化合作策進會共同舉辦的「2024港澳青年台東知性之旅」，今天在台東圓滿落幕。盧長水、國民黨立委黃建賓等人出席座談活動，聆聽台港澳40名學員心得分享，許多學員對台東好山好水印象深刻，並建議可運用人工智慧行銷台灣觀光。

請繼續往下閱讀...

盧長水指出，陸委會自2012年起舉辦港澳青年知性之旅活動，迄今已經超過10年，曾經走訪澎湖、台南、高雄等地，透過深度參訪、體驗及小組團隊合作，增進學員相互瞭解與交流，搭建台灣與港澳青年互動的平台，獲得很好的口碑與回饋，此次選擇台東，也是配合振興花東經濟的政策。

盧長水提及，台灣與香港同樣使用繁體字，但是社會文化和環境有所不同。他舉例，香港是一個注重國際貿易和金融服務的自由港口，台灣除了有農漁產業，也是半導體及科技產業的重鎮。台灣與香港、澳門之間，有許多可以相互學習及互補的地方，同學可拓展自己的眼界與不同的思維，增加自己的人脈與未來發展的機會。

盧長水進一步說，國際大廠爭相來台，輝達創辦人黃仁勳已宣布要在台灣成立設計中心，蘋果公司也表示將來台設立資料中心，預期會拉升新一波的高階人力需求。

盧長水表示，目前勞動部正規劃取消僑外生評點制數額上限，也與各部會研議新增僑外生「個人式工作許可」，讓僑外生就業選擇更自由。歡迎港澳學生來台發展，創造美好人生。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法