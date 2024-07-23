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基隆議長童子瑋證實 市選委會編列2萬5千份罷免查詢郵寄費

基隆市議會今天召開程序委員會，證實市府送到市議會的概算表，確實編列了郵寄查詢單數量是二萬五千份。（記者盧賢秀攝）

基隆市議會今天召開程序委員會，證實市府送到市議會的概算表，確實編列了郵寄查詢單數量是二萬五千份。（記者盧賢秀攝）

2024/07/23 18:34

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市罷樑團體日前傳出，基隆市選舉委員會要郵寄二萬多份的查詢單，基隆市議會議長童子瑋今證實，民政處提案罷免查對作業費墊付款中，郵寄查詢單數量是2萬5千份。「山海公民拆樑行動」發言人李晏蓉說，選舉委員會在3天就決定要寄2萬5千份查詢單，市府和選委會的行為，明明白白就是阻饒基隆市民行使罷免權，濫用公權力。

選委會總幹事張淵翔表示，那只是粗估查對經費，概估總人數是4萬5千人，比公民團體送的4萬3138人還多，相關查對工作一定守法，不是1萬3千份也不是2萬份，請外界不要臆測，會依實際作查對的件數來支應經費。

基隆市議會將於8月召開臨時會，今天召開程序委員會，議長童子瑋表示，市府民政處提案，選委會的罷免查對作業費290萬墊付款，上週傳出來的估算表，確實就是民政處公文中的估算表，郵寄數量是2萬5千份，議會程序委員會已經通過列入議程審議。

「山海公民拆樑行動」發言人李晏蓉說，基隆市選委會的預算表發文給市府民政局的日期為7月11日，第2階段連署書送件日期為7月8日，選委會竟然在短短3天還未經過審核的情況下，就已經決定預計要寄出2萬5千份的查詢單，且4萬3千份的連署書打算寄送2萬5千份的查選單，比例高達60%，是當年罷韓的1萬2千倍，明顯不符合比例原則，行政中立被當作一場笑話。

她質疑市府與選委會的行為，明明白白就是在阻饒基隆市民行使罷免權，這樣濫用公權力的市府，正是馬英九在基隆宣講時所說的「民主敗類」。

市議員張之豪指出，幾天前傳出選委會要寄2萬5千份查詢單，選委會說是假消息，今天開程序委員會，市政府送的預算表裡郵資費真的是2萬5千份，市政府不覺得自己臉腫，他都嫌手痠了。

基隆市選委會總幹事張淵翔表示，只是粗估的經費，和實際寄出查詢單無關。（記者盧賢秀攝）

基隆市選委會總幹事張淵翔表示，只是粗估的經費，和實際寄出查詢單無關。（記者盧賢秀攝）

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