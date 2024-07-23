凱米颱風影響萬安演習？ 黃偉哲：災害應變中心一級開設就停辦

台南市長黃偉哲表示，若災害應變中心一級開設，萬安演習將會自動停辦且不再補辦。（記者洪瑞琴攝）

2024/07/23 17:48

〔記者洪瑞琴／台南報導〕今年度南部萬安47號演習將於25日登場，但可能踫上凱米颱風來襲。對此，台南市長黃偉哲今（23）日受訪表示，若災害應變中心一級開設，萬安演習將會自動停辦且不再補辦；至於台南明天會不會放颱風假？黃偉哲說，尚待氣象資料作決策，若以目前而言，「今晚不會宣布，大家不用等，明天還是要上班」。

黃偉哲強調，因凱米颱凱逐漸逼近來襲，若台南開設一級災害應變中心的話，萬安演習的部分，將會自動停止辦理，因為當成立一級指揮中心時，國軍們也必須要進駐災防中心為救災工作做準備，此外，對於凱米颱風相關資訊，市府也會隨時掌握留意做因應，請民眾提前未雨綢繆，做好防颱整備措施。

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至於颱風假，黃偉哲表示，尚待氣象資料相關訊息作決策，預計25日（週四）對台南較有影響，將會隨時掌握訊息提前宣布，不會臨時宣布放颱風假讓民眾措手不及。黃偉哲也說，若以目前情況，今晚不會宣布，大家不用等，明天還是要上班。

今年度萬安演習南部地區（南市、高雄市、屏東縣）25日舉行，屆時將實施警報傳遞與發放、疏散避難、交通及其他必要管制等演習，以落實全民防空意識，保障人民生命財產安全。

南市府民政、警政與國防單位偕同宣導，25日下午1時30分至2時，南市全區將實施行人、車輛、門窗（簾）管制，演習重點驗證區則為新營區與中西區。民眾務必配合演習管制，聽從警察及民防執勤人員引導，若經規勸仍未能配合，可依《民防法》處3萬元以上15萬元以下罰鍰，切勿以身試法。

民政局長姜淋煌說，為使中外民眾都能配合演習順利避難，特別製作九種語言宣導單，有中文、英文、日文、韓文、泰文、印尼文、菲律賓文、馬來文、越南文等語言宣導單，加強宣導國人、外籍人士與新住民演習資訊，瞭解演習規定。

台南市長黃偉哲（右2）今日偕同南市警察局長林國清（右1）、民政局姜淋煌（左2）與軍方單位宣導萬安47號演習注意事項。（記者洪瑞琴攝）

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