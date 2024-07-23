為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

凱米颱風影響萬安演習？ 黃偉哲：災害應變中心一級開設就停辦

台南市長黃偉哲表示，若災害應變中心一級開設，萬安演習將會自動停辦且不再補辦。（記者洪瑞琴攝）

台南市長黃偉哲表示，若災害應變中心一級開設，萬安演習將會自動停辦且不再補辦。（記者洪瑞琴攝）

2024/07/23 17:48

〔記者洪瑞琴／台南報導〕今年度南部萬安47號演習將於25日登場，但可能踫上凱米颱風來襲。對此，台南市長黃偉哲今（23）日受訪表示，若災害應變中心一級開設，萬安演習將會自動停辦且不再補辦；至於台南明天會不會放颱風假？黃偉哲說，尚待氣象資料作決策，若以目前而言，「今晚不會宣布，大家不用等，明天還是要上班」。

黃偉哲強調，因凱米颱凱逐漸逼近來襲，若台南開設一級災害應變中心的話，萬安演習的部分，將會自動停止辦理，因為當成立一級指揮中心時，國軍們也必須要進駐災防中心為救災工作做準備，此外，對於凱米颱風相關資訊，市府也會隨時掌握留意做因應，請民眾提前未雨綢繆，做好防颱整備措施。

至於颱風假，黃偉哲表示，尚待氣象資料相關訊息作決策，預計25日（週四）對台南較有影響，將會隨時掌握訊息提前宣布，不會臨時宣布放颱風假讓民眾措手不及。黃偉哲也說，若以目前情況，今晚不會宣布，大家不用等，明天還是要上班。

今年度萬安演習南部地區（南市、高雄市、屏東縣）25日舉行，屆時將實施警報傳遞與發放、疏散避難、交通及其他必要管制等演習，以落實全民防空意識，保障人民生命財產安全。

南市府民政、警政與國防單位偕同宣導，25日下午1時30分至2時，南市全區將實施行人、車輛、門窗（簾）管制，演習重點驗證區則為新營區與中西區。民眾務必配合演習管制，聽從警察及民防執勤人員引導，若經規勸仍未能配合，可依《民防法》處3萬元以上15萬元以下罰鍰，切勿以身試法。

民政局長姜淋煌說，為使中外民眾都能配合演習順利避難，特別製作九種語言宣導單，有中文、英文、日文、韓文、泰文、印尼文、菲律賓文、馬來文、越南文等語言宣導單，加強宣導國人、外籍人士與新住民演習資訊，瞭解演習規定。

台南市長黃偉哲（右2）今日偕同南市警察局長林國清（右1）、民政局姜淋煌（左2）與軍方單位宣導萬安47號演習注意事項。（記者洪瑞琴攝）

台南市長黃偉哲（右2）今日偕同南市警察局長林國清（右1）、民政局姜淋煌（左2）與軍方單位宣導萬安47號演習注意事項。（記者洪瑞琴攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
萬安演習情境模擬、收容服務多元 蔣萬安評「很圓滿」
2024/07/23 16:52

萬安演習情境模擬、收容服務多元 蔣萬安評「很圓滿」
萬安演習剛結束又見基隆公車拋錨 網笑：國樑演習持續中
2024/07/23 16:18

萬安演習剛結束又見基隆公車拋錨 網笑：國樑演習持續中

軌道建設加持 正義公園綠意學區宅夯
萬安演習13:30登場 北部7縣市將進行人車管制
2024/07/23 09:32

萬安演習13:30登場 北部7縣市將進行人車管制
萬安演習桃園鬧區空蕩蕩 災民收容所設備超齊全
2024/07/23 17:46

萬安演習桃園鬧區空蕩蕩 災民收容所設備超齊全

挺選手拚好運 天天投票抽大獎！
政治今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播