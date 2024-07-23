博愛座改優先席 立院法制局建議參考日本「機能設計」

衛福部參考其他國家作法，研擬修法將「博愛座」改名為「優先席」。 （資料照）

2024/07/23 15:31

〔記者謝君臨／台北報導〕「博愛座」爭議不斷，衛福部日前預告研擬修法，將其改名為「優先席」，預計7月底送行政院審議。立法院法制局報告也提出建議，認為相關主管機關或可參酌日本「優先席」以「機能設計」區分的設置方式，或提供有需求者識別貼紙的措施，以使博愛座能更有效率地幫助到實際上的需求者，並減少使用爭議。

立院法制局表示，博愛座的法源依據為「身心障礙者權益保障法」及「大眾運輸工具無障礙設施設置辦法」。博愛座的設置規定，原是一個立意良善的立法，倘若因此設置造成情緒勒索、道德綁架等對立情況，絕非立法初衷，因此擬從法制面出發，探討博愛座設置的法制問題，期能找出改進方案。

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爭議問題部分，就乘客有無讓座義務。立院法制局指出，由博愛座相關設置規定觀之，其規範對象是大眾運輸工具的「營運者」，強制要求營運者就未提供對號座的大眾運輸工具，有設置博愛座的義務；但並未規範乘客有讓座的義務。

其次，立院法制局也點出規範不一致的問題。依身心障礙者權益保障法規定，有博愛座的優先乘坐權者為「身心障礙者」及「老弱婦孺」；而依大眾運輸工具無障礙設施設置辦法，有博愛座的優先乘坐權者為「行動不便者」。規範間出現歧異現象，造成優先乘坐權究應如何認定孳生爭議，而有法規範未臻明確的違失。

對於博愛座的設置是否已符當初規範目的，立院法制局認為，爭議時常發生在有「實際需求」者若非法律所規範的「身心障礙者」或「老弱婦孺」，即無博愛座的優先乘坐權；抑或行動便捷的年長者，雖無「實際需求」，卻因他是法律所規範的博愛座優先乘坐權者，而強制要求或許有「實際需求」者讓位。

針對博愛座設置的策進作為，立院法制局指出，衛福部已預告身心障礙者權益保障法第53條條文修正草案，擬將「博愛座」改為「優先席」，並將優先乘坐對象由「老弱婦孺」修正為「其他實際需要者」。

立院法制局也提及，有論者建議應從博愛座的設置方式或其它配套措施著手。例如：參考日本「優先席」的設置方式，使其不僅有顏色差異，更以「機能設計」區分，將坐墊的凹凸、長度的設計，都和一般座位不同，真正從功能上協助「有需要的人」；而沒有需要的人，也會更能讓座給需要的人。

此外，立院法制局表示，曾有立委提出，部分民眾外觀雖看起來年輕力壯，卻可能有受傷、生病的情況，也有坐座位的需求，卻發生讓位糾紛，因此建議政府提供識別貼紙，讓有需求的民眾索取。

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