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首頁　>　政治

國民黨為文宣被改提告 基隆市議員鄭文婷：大砲打小鳥

「山海公民拆樑行動」的發言人李晏蓉指國民黨濫用司法資源，打壓人民言論自由。（記者盧賢秀攝）

「山海公民拆樑行動」的發言人李晏蓉指國民黨濫用司法資源，打壓人民言論自由。（記者盧賢秀攝）

2024/07/23 12:41

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不滿「善樑」被改成「拆樑」 國民黨基隆市黨部提告

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市長謝國樑深陷罷免風暴，前總統馬英九21日到基隆七堵表達力挺，文宣卻被改為「挺罷樑」，國民黨基隆市黨部今天到基隆地檢署告發「山海公民拆樑行動」涉嫌違法篡改文宣、違反著作權法等。「山海公民拆樑行動」發言人李晏蓉表示，民眾自發性以詼諧的方式更改該看板圖，並未涉及誹謗或侵害著作權等違法行為，呼籲不要濫用司法資源，打壓人民的言論自由。市議員鄭文婷則批國民黨拿大砲打小鳥。

馬英九21日到七堵南興市場挺謝國樑，看板文宣「反惡罷、挺善樑」，民眾將末2字改為「挺罷樑」，國民黨基隆市黨部今天與律師到地檢署提告，違反著作權。

李晏蓉說，依著作權法第52條之規定：「為報導、評論、教學、研究或其他正當目的之必要，在合理範圍內，得引用已公開發表之著作。」

主張罷免謝國樑的民眾，自發性以詼諧諷刺的方式，戲謔改作該看板圖文，是人民表達言論自由的方式，並未涉犯誹謗或侵害著作權等違法行為。

李晏蓉說，謝國樑市府不斷以行政資源試圖干預罷免，處處阻撓人民合法行使憲法保障之罷免權，如今又要濫用司法資源，打壓人民合法行使憲法保障的言論自由，顯見謝市府的粗暴。

面對謝國樑市府種種的小手段，拆樑團體也會重新回到街頭，持續向民眾宣導如何寄回查詢單、持續與基隆市民朋友溝通以表達訴求。

市議員鄭文婷認為國民黨急了，拿大砲打小鳥，網路的圖卡在言論自由範圍內，沒有人相信馬英九會挺罷樑，難道國民黨真的認為馬英九挺罷樑？

前總統馬英九日前到基隆南興市場陪謝國樑掃街的文宣。（記者盧賢秀播攝）

前總統馬英九日前到基隆南興市場陪謝國樑掃街的文宣。（記者盧賢秀播攝）

網路出現馬英九挺罷樑的文宣。（記者盧賢秀翻攝）

網路出現馬英九挺罷樑的文宣。（記者盧賢秀翻攝）

民進黨市議員鄭文婷指國民黨基隆市黨部拿大砲打小鳥。（記者盧賢秀攝）

民進黨市議員鄭文婷指國民黨基隆市黨部拿大砲打小鳥。（記者盧賢秀攝）

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