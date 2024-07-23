民進黨培育國安人才 推出美國大選「前景模擬」

民進黨中國部「民主台灣．和平永續 2024新生代國家安全培力營」招生宣傳記者會，會中民進黨新聞輿情部主任兼發言人吳崢。（記者王藝菘攝）

2024/07/23 11:35

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨辦理「民主台灣．和平永續 2024新生代國家安全培力營」，以2024美國大選為主軸設計國際政治經濟情勢「前景模擬」、資訊作戰及假訊息因應思考、經濟情勢決策訓練等課程，期盼為台灣培育更多國安人才，守護台灣民主永續、抵禦外部威脅，即日起至8月2日開放報名，詳情可查詢民進黨官網或社群。

民進黨副秘書長何博文、中國事務部主任吳峻鋕、發言人吳崢、國策研究院顧問董立文今開記者會招生。吳峻鋕表示，美中競爭結構預期還會維持30、40年，台灣位處第一島鏈的經濟、安全、外交樞紐，需要更多人才為台灣未來維繫民主制度做國家戰略擘劃，擴張民主自由存續的空間，民進黨長期培育國安人才，包含前總統蔡英文、副總統蕭美琴等都是出自國安體系，因此辦理營隊吸引更多青年加入國安工作。

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吳峻鋕指出，營隊邀請台灣資訊環境研究中心共同主持人游知澔、立委沈柏洋就資訊作戰、假訊息因應分享，也邀請半導體專家許美華以經濟情勢模擬訓練學員思考、決策，同時請國策研究院顧問董立文設計一整套政治經濟模擬環境，針對美國總統大選的國際情勢讓學員腦力激盪，為台灣民主制度和台灣的政治環境擘劃出更有效的國際政治戰略。

何博文指出，國際情勢瞬息萬變，中國對台窮兵黷武，包含銀彈、飛彈、軍事威脅、認知作戰，以及在台協力者的內外脅迫，世界民主同盟國家也到感受到霸權崛起的威脅，台灣位處西太平洋戰略位置，必須延續自由民主、和平安全的嚮往，需要更多人才共同加入兩岸、國際的研討，延續傳承相關專業知識，讓更多有志青年共同守護台灣民主的永續生存，抵禦外部威脅的逆流。

董立文表示，2024美國大選全球矚目，5度表明會在中國入侵時出兵保護台灣的總統拜登雖然退選，但「外交建制派」民主黨的政策方針預期不會改變；另一候選人前總統川普則曾說「中國入侵台灣，美國會轟炸北京」、「台灣要付錢買保險」，「美國可以阻止中國入侵台灣」，這些話語的意涵、北京可能的反應、台灣的因應作為將是今年營隊的國際政治經濟情勢「前景模擬」主軸，期盼吸引年輕人才參與。

民進黨會後補充，此次營隊將於8月24至26日舉辦共3天2夜，招生對象是18至35歲青年，即日起開放報名至8月2日中午12點截止，相關報名資訊已發布於「民進黨中國部」臉書。

「民進黨中國部」臉書貼文：

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