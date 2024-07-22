聯合再生案監察院糾正經濟部 黃國昌嗆：不彈劾明顯放水

針對聯合再生光電案，民眾黨團立院總召黃國昌今（22）日召開記者會抨擊，監察院只糾正不彈劾，實際上就是在放水。（民眾黨團提供）

2024/07/22 16:56

〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨去年曾召開記者會揭露，聯合再生能源集團取得彰濱工業區太陽光電標租案後，卻違約轉售套利。民眾黨團立院總召黃國昌今（22）日再度召開記者會抨擊，監察院今公告向經濟部提出糾正，只糾正不彈劾明顯就是在放水，呼籲檢調不要繼續沉睡。

黃國昌指出，19日監察院不知是何原因靜悄悄地糾正經濟部，至今日才公告，連新聞稿都不敢發。民眾黨去年曾召開「綠能弊案又一樁！綠能國家隊如何成為套利詐騙隊？」記者會早已揭露今天監察院公告的糾正內容，包括聯合再生一取得案場後，旋即違約轉售套利2.63億，違背投標時的承諾與合約，打著綠能國家隊的招牌公然欺騙社會。

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黃國昌續指，去年在記者會上，他出示前工業局長向聯合再生明說「股權實質已經轉讓」的錄音檔；事後，聯合再生為了避免被追究責任，找上民進黨立法院黨團總召柯建銘喬事。經濟部竟背棄主管機關依法行政立場稱已請聯合再生買回股權，為聯合再生放水護航。至於為何明明聯合再生違約、經濟部卻不依法主張權益，則隻字未提。

他指控，聯合再生表面上買回60%股權，實際上買回的都是特別股，實際出資只有12%，以此方式偽裝蒙騙，這些違法事實，在去年記者會上都已清楚論證。然而，去年總統府先是透過發言人發新聞稿護航聯合再生，強調過程「謹守法規、嚴格把關」，經濟部更是進一步發新聞稿護航，為聯合再生遮醜。

黃國昌抨擊，從監察院今日的糾正內容，可見去年記者會所提出的質疑皆為真實，但監察院表面是糾正，實際上就是在放水，此等明顯圖利放水的情事，只糾正不彈劾，難道是因為聯合再生董事長洪傳獻除了是前總統蔡英文競選連任時綠能產業後援會會長，也經常招待現任總統府秘書長潘孟安，所以不敢查是誰在護航喬事嗎？

黃國昌呼籲，檢調不要繼續沉睡，經濟部也不該繼續包庇放水，行政院長卓榮泰亦應要求追究違法失職的責任，不要碰到綠營權貴就護航，必須給全民一個交代。

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