賴清德：台灣是共同母親 我們有權打造自己的國家「民主台灣」

民進黨全代會下午登場，黨主席既總統賴清德大會致詞表示，執政不是為了個人利益，是為實現為國為民的共同理想無論來自哪裡、台灣都是我們的母親，我們有權利共同打造自己的國家「民主台灣」。（記者羅沛德攝）

2024/07/21 14:31

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨全代會下午登場，黨主席既總統賴清德大會致詞表示，人民3度家國家重擔交給民進黨，期待民進黨繼續帶領台灣，執政不是為了個人利益，是為實現為國為民的共同理想無論來自哪裡、台灣都是我們的母親，我們有權利共同打造自己的國家「民主台灣」，他也感謝府院黨協力作戰。

賴清德表示，立法院面臨近20年來最大的挑戰，感謝黨團總召柯建銘、幹事長吳思瑤、書記長莊瑞雄全力以赴達成目標；行政院長卓榮泰推動國家希望工程，在經濟發展造福人民、打擊黑金槍毒詐騙安定社會，擴大社會投資照顧弱勢等方面，都有很完整的對策跟初步成果；在非常時期，黨中央也非常辛苦，謝謝黨秘書長林右昌及其率領的黨部團隊。

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賴清德表示，民進黨誕生在專制的獨裁年代，秉持清廉勤政愛鄉土的精神跟人民站在一起，突破戒嚴，打破黨禁報禁、追求百分百言論自由，推動國會全面改選、總統直選，帶動國家民主進步、社會多元發展，從在野到執政、下野又再次執政，今年大選台灣人民3度將國家重擔交給民進黨，期待民進黨繼續帶領台灣，走對的路，深化民主憲政，全力鞏固和平跟繁榮。

賴清德指出，感謝前輩用血汗、生命，從威權拚出台灣的民主自由，政黨執政不是為了個人利益，是為了實現全黨為國為民的共同理想，大家雖有不同背景、不同時間入黨，但民主是共同的信念，無論在哪裡出生、何時來到台灣，「台灣都是我們的母親，我們有權利根據共同理想打造自己的國家——民主台灣」。

賴清德說，這次全代會黨職改選代表民進黨進入新的階段，在台灣面對海內外挑戰時，期待黨的新團隊，為新時代承擔比以往更大的責任，全體黨員同志團結，團結在團結，合作合作再合作，發揮關鍵力量，帶領民主台灣繼續向前走，絕對不走回頭路，才不辜負人民對民進黨的再三託付。

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